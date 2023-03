Rubano un elicottero Bell 429 e si schiantano subito dopo

Non capita tutti i giorni di sentire parlare di “furti di elicotteri”. E’ successo davvero nei giorni scorsi a Sacramento, in California, dove qualcuno ha forzato alcuni elicotteri presso l’aeroporto Sacramento Executive (KSAC) e ne ha distrutto uno sulla nell’area di stazionamento dell’aeroporto.

La polizia di Sacramento sta indagando sull’incidente insieme all’FBI. Nel frattempo si contano ben quattro elicotteri danneggiati, tra cui il Bell 429 che i ladri sono riusciti a far decollare ma che immediatamente dopo è precipitato al suolo schiantandosi. Non finisce qui, perchè i danni sono più ingenti. A quanto pare diversi arei privati che erano parcheggiati nelle vicinanze sono stati danneggiati da detriti dell’elicottero che sono volati in aria dopo lo caduta sull’asfalto.

E’ stato davvero un tentativo di furto?

Pare che la spiegazione sia più complessa di quanto può apparire in un primo momento. Se qualcuno volesse rubare qualcosa solo per farci un giro e volare per un po’, l’elicottero dovrebbe essere l’ultimo mezzo da scegliere, per la complessità del suo funzionamento.

E’ possibile che qualcuno ce l’avesse con i proprietari degli elicotteri, e che sia stato “semplicemente” un atto vandalico. Ma allora perchè provare a farlo volare, con tutti i pericoli che ne conseguono?

Cosa accadrà ora?

Detto che i responsabili ne sono usciti incolumi e che sono scappati senza lasciare traccia, ora l’episodio è sotto indagine da parte di polizia e FBI. Al momento gli inquirenti stanno vagliando i filmati delle videocamere di sorveglianza per cercare di individuare l’identità dei responsabili e garantire che vengano assicurati alla giustizia.

Negli Stati Uniti il furto di aeromobili è un reato federale che comporta una potenziale condanna a 20 anni di carcere. In alcuni Stati è addirittura prevista la pena di morte se un’altra persona viene uccisa a seguito dell’atto. Secondo il codice penale della California, Title 14, Malicious Mischief, sec. 625b, una persona che “intenzionalmente e dolosamente danneggia, ferisce o distrugge un aeromobile, o il suo contenuto o parte di esso, in modo tale da rendere l’aeromobile non sicuro per le operazioni di volo” può essere multata di 10.000 dollari e rischia il carcere”.

