L’aeroporto di Heathrow ora impone di non vendere più biglietti aerei

Sembra un paradosso, ma per far fronte alla carenza di personale di terra l’aeroporto di Londra Heathrow, il più grande degli scali britannici, ha chiesto alle compagnie aeree di smettere di vendere biglietti per l’estate.

L’hub, infatti, ha limitato il numero di passeggeri a 100.000 al giorno, limite già ampiamente raggiunto per tutta la stagione estiva che ha richiesto non solo la cessazione delle vendite, ma anche di tagliare oltre 4.000 voli ogni giorno.

Cosa succede al Regno Unito?

La notizia, condivisa dall’Associated Press e riportata da Jalopnik, vede anche un limite di 100.000 passeggeri dal 12 luglio all’11 settembre, restrizione che comporterà anche più voli cancellati nonostante la riduzione delle tratte nei loro orati estivi.

Il taglio è abbastanza drastico, se consideriamo che nel 2019, anno paragonabile al 2022 perché pre-Covid, l’aeroporto gestì 80.888.305 passeggeri (la popolazione della Germania!) con una media di 200.000 al giorno. Nel 2020, i passeggeri annui scesero a 22 milioni e nel 2021 a 19 milioni: in quegli anni, furono licenziati con possibilità di riassunzione oltre 4.000 lavoratori, e ai rimasti fu imposto di accettare uno stipendio ridotto per non perdere il posto. È evidente che il ritorno a volumi pre-pandemici, ma con meno della metà del personale, abbia messo in ginocchio lo scalo aeroportuale un tempo più trafficato d’Europa, soprattutto perché nel frattempo chi è stato licenziato non è rimasto ad aspettare i comodi del settore aeronautico.

Il limite dei 100.000 passeggeri giornalieri, insomma, graverà nuovamente sui consumatori. Infatti, stando alle dichiarazioni di John Holland-Kaye, CEO di Heathrow, l’aeroporto aveva voli programmati per 104.000 passeggeri al giorno, e questo comporterà che almeno 4.000 persone ogni giorno vedranno cancellarsi il volo. E questo, dopo che già a giugno Heathrow aveva chiesto di tagliare il 10% dei voli per evitare il sovrannumero di viaggiatori.

Il risultato di questa evidente incapacità gestionale di aeroporti e compagnie è una situazione difficile e caotica, con persone che impiegano molto più del dovuto a raggiungere le destinazioni, scali improbabili e spesso inaccettabili, e tante code.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!