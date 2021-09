United multata per ben 1,9 milioni $ per aereo fermo sulla pista per 5 ore

Un multa record per aver tenuto fermo sulla pista per ben cinque ore un aereo con passeggeri a bordo

Esiste una legge per il Dipartimento dei Trasporti USA, che non permette alle compagnie aeree di tenere troppo tempo a bordo, quasi come fossero prigionieri, i passeggeri su un aereo fermo a terra per problemi tecnici. Ed in questo giorni ne sa qualcosa la United Airlines che è stata condannata ad una maxi multa di 1,9 milioni di dollari.

Ma cosa è successo? I fatti risalgono al 2016, quando un velivolo della linea aerea statunitense fu immobilizzato a terra per più di 5 ore. La legge in vigore prevede che per i voli interni le attese di questo tipo non debbano superare le 3 ore, mentre quattro è il tempo massimo per le tratte internazionali. Superati questi limiti di tempo i passeggeri devono avere la possibilità di essere riportati al terminal, cosa che ovviamente nell’incidente del 2016 non è accaduto.

La condanna è quindi scattata di prassi, obbligando United Airlines a pagare metà della somma in contanti entro 30 giorni e con l’altra metà risarcire i passeggeri, e trovare sistemi tecnici per evitare che la cosa possa ripetersi. Anche perché sembra che secondo un’ inchiesta del dipartimento dei trasporti, United Airlines abbia accumulato diversi casi simili negli ultimi 6 anni, cosa ritenuta inaccettabile e che si auspica non si ripeta con troppa leggerezza.

La compagnia aerea pur piegandosi ovviamente alla volontà della legge, ha però tenuto a precisare che si parla di 25 voli, su un totale di 8 milioni effettuati nel periodo preso in esame, e che i fatti si sono verificati per condizioni meteo inaspettate e di incredibile ed inusuale gravità. United Airlines dichiara inoltre di aver investito costantemente per la sicurezza dei propri passeggeri, elemento sempre al centro della politica aziendale.

La multa sembra quindi più un monito al fine di ricordarsi che i passeggeri hanno diritto ad essere riportati al sicuro in caso di emergenze che vanno troppo per le lunghe, anche se ad onor del vero, guardando i numeri, non si può certo affermare che United Airlines possa apparire gravemente recidiva.

—–

