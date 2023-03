Lufthansa lancia City Airlines, nuova linea area regionale

City Airlines è la nuova linea aerea regionale lanciata da Lufthansa, che cercherà di combinare “la qualità di Lufthansa” e “l’esperienza di Lufthansa CityLine”, altro vettore del gruppo tedesco.

Non sono ancora state annunciate rotte, ma è possibile che la compagnia si concentri su voli verso mercati secondari in Europa, rafforzando la presenza del Gruppo Lufthansa nel vecchio continente. Sicuramente City Airlines punterà a offrire rotte nel breve e medio raggio e probabilmente opererà con una flotta interamente Airbus, magari A319 o A320.

Il lancio della compagnia aerea è previsto per la metà del 2023 e avrà come base l’hub secondario di Lufthansa, Monaco di Baviera. In realtà sappiamo che le basi della nuova compagnia risale all’estate del 2022 nell’ambito del cosiddetto progetto “CityLine 2.0”.

Una nascita che è stata lontana dai radar fino ad oggi, anche per i problemi sindacali che ultimamente hanno attanagliato Lufthansa. Trattative tra il management ed i sindacati hanno generato una serie di scioperi ed infine un accordo per l’aumento delle retribuzioni ma anche un periodo senza scioperi sindacali almeno fino al 30 giugno 2023. Durante il periodo di “pace sindacale”, il Gruppo non avrebbe però dovuto prendere decisioni strategiche, con il momentaneo accantonamento del progetto City Airlines.

L’assunzione del personale di bordo probabilmente non inizierà prima della fine dell’anno. Al momento invece è online un sito internet, che però non contiene molti dettagli.

Vedremo quindi nei prossimi mesi gli sviluppi, soprattutto nell’ambito dell’integrazione all’interno del Gruppo Lufthansa.

