Cose da non fare mai in aereo per non essere odiati da tutti gli altri passeggeri

Viaggiare in aereo può essere un’esperienza eccitante e piacevole, ma ci sono alcuni comportamenti da non fare per evitare di inimicarsi gli altri passeggeri mentre si è in volo. Vediamo insieme quali sono e come evitarli per garantire un volo piacevole per tutti, ricordate invece che la gentilezza può garantirvi un posto migliore.

Reclinare violentemente lo schienale

Uno dei comportamenti che può far infuriare i passeggeri vicini è spingere reclinare lo schienale del sedile subito dopo il decollo, senza neanche guardare se dietro stanno usando un laptop, e con il rischio di far cadere una bevanda appoggiata sul tavolino.

Anche se è comprensibile voler inclinare lo schienale per essere più comodi, è importante farlo con attenzione e rispetto per gli altri passeggeri.

Litigare per il bracciolo

Il passeggero seduto in mezzo dovrebbe avere un po’ di spazio per il bracciolo rispetto agli altri passeggeri seduti vicino al corridoio ed alla finestrino. Litigare per il bracciolo è un comportamento che può far infuriare i passeggeri vicini. Se si desidera un po’ di spazio extra, è possibile cercare di parlarne con i compagni di viaggio, ma evitando di essere sgarbati o aggressivi.

Premere forte i pulsanti del display sul poggiatesta

Ok, non sempre il display dell’infotainment sullo schienale o sul poggiatesta funziona perfettamente. Attenzione però, perchè quando iniziate a premere forte sullo schermo, la persona seduta davanti a voi che sente il suo sedile tremare ad ogni selezione che fate.

Siate delicati o, meglio ancora, usate il telecomando se presente.

“Rubare” lo spazio nella cappelleria

Rubare lo spazio nella cappelliera sopra la testa è un altro comportamento da evitare. Gettare le proprie cose nella prima cappelleria che si incontra, anche se il posto è alla fine dell’aereo. Occupare tutto lo spazio con bagagli a mano troppo grandi sono comportamenti che possono causare l’ira dei passeggeri vicini.

È importante utilizzare lo spazio disponibile in modo equo e rispettoso.

Ignorare i propri figli

I bambini possono essere imprevedibili durante i voli e spesso possono disturbare gli altri passeggeri. Ignorare i figli che disturbano gli altri passeggeri può far sì che si finisca per fare molti nemici in aereo.

Se il bambino sta calciando lo schienale del sedile o corre selvaggiamente lungo i corridoi, è importante intervenire e cercando di evitare che disturbino o possano essere causa di piccoli incidenti a bordo.

Per evitare di farsi odiare dagli altri passeggeri, è importante rispettare queste semplici regole di comportamento durante il volo. Mantenere un comportamento rispettoso verso gli altri passeggeri è fondamentale per rendere piacevole il viaggio per tutti. Evitare di invadere lo spazio altrui, essere rumorosi o disturbare gli altri passeggeri sono solo alcune delle regole base per un volo tranquillo e piacevole.

