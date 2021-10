Qual è il periodo migliore per prenotare un volo e risparmiare?

I consigli per prenotare un volo risparmiando scegliendo accuratamente il momento migliore per la prenotazione spendendo meno.

La buona notizia che è gli spostamenti per viaggiare stanno tornando ai livelli pre coronavirus, quella negativa è che i prezzi dei voli e degli hotel stanno iniziando a risalire un po’ in tutto il mondo. Vediamo allora qual è il periodo migliore per prenotare un volo in modo da risparmiare sul prezzo del biglietto.

Gli esperti delle linee aeree dicono che per i voli nazionali ed europei si spende meno quando la prenotazione viene effettuata almeno 21 giorni prima della partenza prevista. Il periodo migliore per prenotare e risparmiare è tra i 28 ed i 35 giorni di anticipo. A quanto pare i giorni migliori per volare sono la domenica, con un prezzo medio di 5%, mentre volare di venerdì potrebbe far risparmiare più del 15% rispetto al lunedì.

Per quanto riguarda i voli a lungo raggio e comunque per gli intercontinentali, i prezzi medi sono ancora inferiori di circa il 35% rispetto al 2019. Per risparmiare sul biglietto, in questo caso il consiglio è di prenotare tre o quattro mesi prima del viaggio. Ma c’è di più, perché qui abbiamo le 5 caratteristiche segrete degli aerei di linea che non sapete.

Se si vuole viaggiare comodi senza spendere una fortuna, ci sono ottime possibilità per la premium economy confrontando i prezzi con l’economy. La premium economy oggi costa in media circa il 290 % in più dei biglietti economy, che può sembrare tanto ma non tantissimo considerando che nel 2019 costava il 430 % in più.

Se state pensando alle vacanze di Natale e Capodanno, dovreste essere in tempo per poter prenotare il vostro volo risparmiando. Un consiglio sempre valido? Non aspettate mai l’ultimo momento!

