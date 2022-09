Ryanair trolla Aer Lingus con tariffe da 100 € dopo 50 voli cancellati per guasto tecnico

Ryanair non ha perso tempo quando Aer Lingus è stata costretta a cancellare ben 51 voli a causa di un’interruzione del sistema. Un vero e proprio derby tra le due linee aeree irlandesi, che ha visto Ryanair sfruttare immediatamente e senza indugi la sfortuna del suo concorrente.

La linea low cost ha offerto “rescue fares” da 100 € a centinaia di passeggeri Aer Lingus bloccati negli aeroporti di Dublino, Cork e Shannon e ha pubblicato tutto su Twitter confrontando lo stato dei terminal delle due compagnie aeree.

I viaggiatori hanno condiviso le foto sui social delle lunghe code al Terminal 2 dell’aeroporto di Dublino, che iniziavano in strada.

Aer Lingus cancels all flights from Dublin Airport after Fine Gael supporters overloaded the system while attempting to book flights to see King Charles being crowned. pic.twitter.com/28zmGfADN9

— Dr Harold News (@DrHaroldNews) September 10, 2022