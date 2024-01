United Airlines ha scoperto problemi legati all’installazione delle porte su alcuni dei suoi Boeing 737 Max 9, tra cui bulloni allentati e viti non completamente avvitate. Tali difetti sono stati rilevati in almeno cinque aerei della flotta.

Anche United Airlines ha recentemente scoperto problemi riguardanti alcuni componenti allentati, in particolare bulloni, sulle porte dei propri Boeing 737 Max 9. Tali difetti sono stati rilevati in almeno cinque aerei della flotta, secondo quanto riportato da TheAirCurrent. Questo fatto emerge a seguito di dell’incidente occorso al 737 di Alaska Airlines, che poi ha portato alla messa a terra degli areri cancellando circa 140 voli.

Secondo quanto dichiarato da United, le ispezioni hanno evidenziato problemi legati all’installazione delle porte, come bulloni che necessitavano di maggiore serraggio. La compagnia aerea ha assicurato che queste anomalie verranno prontamente risolte per garantire la massima sicurezza nel servizio aereo.

In un caso, United ha scoperto che i bulloni che fissano la cerniera inferiore della porta non erano completamente inseriti, e che le rondelle sui bulloni potevano “girare”.

Un altro aereo presentava bulloni allentati sul montante di guida superiore anteriore della porta e un altro ancora sul rullo di guida anteriore, che è un punto di attacco al telaio della fusoliera della porta. Inoltre, su un altro aereo sono state trovate viti, facenti parte del supporto della cerniera inferiore alla base della porta, non completamente avvitate.

Following @jonostrower‘s scoop on United finding 737-9s with loose door plug screws, a source sent this image of one of the door plug’s lower hinge bracket with a note that 2 screws are not screwed all the way in. https://t.co/sz1d997PdL pic.twitter.com/d6hgHAEb2u — Edward Russell (@ByERussell) January 8, 2024

La scoperta di queste irregolarità su cinque aerei di United potrebbe avere conseguenze rilevanti, mettendo sotto pressione sia Boeing sia Spirit AeroSystems, incaricati dell’assemblaggio e dei controlli di qualità degli aeromobili. Le anomalie riscontrate variano per posizione sugli aerei. Gli aerei interessati sono stati consegnati a United nel periodo tra novembre 2022 e settembre 2023 e non avevano ancora subito un controllo di manutenzione completo. Con 79 aerei in flotta, United è il maggiore operatore statunitense del 737 Max 9, seguita da Alaska Airlines con 65 aerei.

Boeing ha inviato una comunicazione agli operatori del 737 Max 9 con specifiche linee guida per le ispezioni, in risposta a una direttiva di emergenza dell’FAA. Nel frattempo, gli investigatori del NTSB hanno recuperato la parte della porta che si è distaccata durante il volo di Alaska a 16.000 piedi, fortunatamente senza provocare feriti. Non sono state ancora fornite informazioni dettagliate in merito alle cause dell’incidente.

Dal canto suo, il presidente e amministratore delegato della Boeing, Dave Calhoun, ha invitato tutti i dipendenti a partecipare a un webcast aziendale incentrato sulla sicurezza, presso lo stabilimento Boeing di Renton, nello stato di Washington. Nel suo messaggio, Calhoun ha affermato:

Quando si tratta della sicurezza dei nostri prodotti e servizi, ogni decisione e ogni azione conta. E quando si verificano incidenti gravi come questo, è fondamentale per noi collaborare in modo trasparente con i nostri clienti e le autorità di regolamentazione per comprendere e affrontare le cause dell’evento e garantire che non si ripetano. Questo è e deve essere il focus del nostro team in questo momento. Sono profondamente grato ai nostri colleghi che hanno lavorato instancabilmente nella risposta della nostra azienda negli ultimi due giorni. Martedì trascorreremo del tempo insieme parlando della risposta della nostra azienda a questo incidente e rafforzando la nostra attenzione e il nostro impegno nei confronti della sicurezza, della qualità, dell’integrità e della trasparenza. Anche se negli ultimi anni abbiamo fatto progressi nel rafforzare i nostri sistemi e processi di gestione della sicurezza e di controllo della qualità, situazioni come questa ci ricordano che dobbiamo rimanere concentrati sul continuo miglioramento ogni giorno.

