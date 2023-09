Mai più voli con bimbi molesti e genitori maleducati: arrivano i posti per “soli adulti”

Chi ha volato per ore vicino a bimbi molesti ha sicuramente passato momenti poco piacevoli. E, come sempre in questi casi, va specificato che la colpa è di quel genere di genitore “menefreghista” che scambia l’aereo per un parco giochi ed il personale di cabina per la “tata” personale.

C’è chi dice no, citando Vasco, ed in questo caso è una piccola compagnia aerea olandese, che ha incominciato ad offrire ai soli adulti una parte dell’aereo. Corendon Airlines ha infatti dedicato ai soli adulti una zona sui voli tra Amsterdam e Curaçao, il territorio olandese dei Caraibi.

La zona sarà composta da 9 sedili XL e 93 sedili standard nella parte anteriore dell’Airbus A350-900. La sezione delimitata corrisponde approssimativamente alle prime 17 file su 33 dell’aereo, visto che la compagnia aerea dedicata ai voli per le vacanze non dispone di cabine di prima o business class. Correndon ha annunciato che il costo aggiuntivo per i biglietti nelle sedute XL della sezione sarà di € 100 e di € 45 per i sedili standard.

Secondo Atilay Uslu, fondatore e CEO di Corendon:

A bordo dei nostri voli cerchiamo sempre di rispondere alle diverse esigenze dei nostri clienti. Siamo anche la prima compagnia aerea olandese a introdurre la zona Only Adult, perché cerchiamo di attrarre i viaggiatori che cercano un po’ di pace e tranquillità in più durante il volo. Crediamo anche che questo possa avere un effetto positivo sui genitori che viaggiano con bambini piccoli. Possono godersi il volo senza preoccuparsi quando i loro bambini fanno più rumore.

L’introduzione di una zona solo per adulti sui voli Corendon Airlines tra Amsterdam e Curaçao è una mossa che merita attenzione. Innanzitutto, va sottolineato che volare può essere un’esperienza estenuante, specialmente su voli a lungo raggio. La possibilità per i passeggeri di prenotare un posto nella zona solo per adulti offre loro la prospettiva di godersi un ambiente più tranquillo e sereno durante il volo. Questo può essere particolarmente prezioso per chi cerca relax, riposo o concentrazione durante il viaggio, come i viaggiatori d’affari o coloro che semplicemente desiderano un’esperienza di volo più tranquilla.

Inoltre, questa iniziativa può avere un effetto positivo sulla percezione complessiva dei viaggi in aereo da parte dei genitori con bambini piccoli. Spesso, i genitori si trovano a dover affrontare lo stress di viaggiare con bambini che potrebbero diventare irrequieti o piangere durante il volo. Offrendo loro la possibilità di prenotare un posto in una zona separata, la compagnia aerea offre loro una soluzione per evitare giudizi negativi da parte di altri passeggeri. Ciò potrebbe rendere l’esperienza di viaggio dei genitori più piacevole e senza stress.

Dal punto di vista economico, questa iniziativa potrebbe essere vantaggiosa per la compagnia aerea stessa. L’offerta di posti nella zona solo per adulti a un sovrapprezzo può rappresentare una fonte aggiuntiva di entrate. Ciò potrebbe contribuire a mantenere i costi dei biglietti più bassi per gli altri passeggeri e migliorare la redditività complessiva della compagnia aerea.

In un settore in cui il comfort dei passeggeri è una priorità, questa iniziativa merita sicuramente di essere esaminata e testata in modo più approfondito anche dalle altre compagnie aeree.