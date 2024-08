La compagnia aerea spagnola Vueling offre un menù a bordo caratterizzato da una varietà di opzioni pensate per soddisfare ogni tipo di regime alimentare. Tra le novità le proposte vegane, gluten-free e un’attenzione particolare anche per gli animali domestici, grazie alla collaborazione con il brand di cibo etico Edgard & Cooper.

Una delle principali innovazioni è l’introduzione dell’hamburger a base vegetale di Heüra, la prima opzione 100% vegetale offerta da Vueling. Ricco di proteine, vitamina B12 e ferro, l’hamburger viene servito in un morbido panino, accompagnato da formaggio Violife al gusto cheddar, pomodori secchi e basilico.

Accanto all’hamburger di Heüra, Vueling propone anche la bevanda di soia ViveSoy, arricchita di aminoacidi essenziali e prodotta con soia 100% spagnola. .

Per i passeggeri celiaci, Vueling ha introdotto i “Simple Pops Broccoli”, snack gluten-free a base di broccoli conditi con panna acida e cipolla. Inoltre, la “Savoury Breakfast Box” offre una combinazione di pane ai cereali, crema di avocado, formaggio spalmabile e una bevanda a base di zenzero e limone, perfetta per iniziare la giornata con energia e gusto. Per chi preferisce una colazione dolce, la “Sweet Breakfast Box” include un waffle con crema di mele e cannella, accompagnato da una bevanda a base di zenzero e limone.

Vueling propone anche il petfood di Edgard & Cooper,permettendo agli animali domestici di viaggiare in cabina con i loro proprietari. Gli animali fino a 8 kg, trasportino incluso, possono così godere di un viaggio confortevole insieme ai loro padroni, con un massimo di cinque animali per volo.

Vueling dimostra così un impegno concreto verso diversificazione delle offerte di bordo, rispondendo alle esigenze di una clientela sempre più variegata e attenta alla qualità e alla sostenibilità.