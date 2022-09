Come si usa Where ARE U, come funziona l’app per le chiamate d’emergenza al 112 e perché è importante.

112 Where ARE U app ecco come si usa l’app più utile per segnalare e emergenze, anche stradali, e che permette di richiedere soccorsi in modo rapido ed immediato. Si tratta di un modo semplice per chiedere aiuto tramite il proprio smartphone e, come vedremo, anche quando si è impossibilitati a parlare.

Non solo, perché inviando la nostra posizione alle Centrali Uniche di Risposta del NUE 112, si contatta immediatamente il numero unico di emergenza europeo, disponibile in caso di qualsiasi emergenza. In pratica, il 112 ingloba anche i vari numeri di emergenza specializzata 113, 115 118, e così via. Non è più quindi necessario conoscerli tutti a memoria.

Vediamo come funziona l’app Where ARE U:

112 Where ARE U: cos’è?

112 Where ARE U è l’app ufficiale del Numero Europeo dell’Emergenza 112. Grazie a 112 Where Are U, in caso di emergenza puoi contattare i soccorsi: Polizia, Carabinieri e tutti le altre Forze di Pubblica Sicurezza, ma anche i Vigili del Fuoco e le ambulanze del Soccorso sanitario. Usando l’app sarai messo in contatto con la Centrale Unica di Risposta 112 della zona nella quale di trovi.

Dove fare il download di 112 Where ARE U

L’app per le emergenze, che consigliamo a tutti i nostri lettori, è disponibile per i sistemi Android e iOS. E’ possibile effettuare il download gratuito direttamente da Google Play e Apple Store.

112 Where ARE U: come funziona

Dopo aver completato la registrazione, per la quale è necessario indicare il proprio numero di telefono, è possibile accedere alla propria area.

Nell’area personale si indicano i propri dati, che in caso di emergenza sono ovviamente fondamentali. E’ possibile caricare una propria fotografia e anche segnalare i numeri ICE (In Caso di Emergenza) di parenti o amici da contattare in caso di necessità.

E’ possibile effettuare una segnalazione di prova (demo) in modo da verificare il funzionamento.

In caso di emergenza, il sistema localizza la posizione e sarà possibile effettuare la chiamata al numero di emergenza 112, oppure far partire la “chiamata silenziosa”

L’operatore che gestirà l’emergenza riceverà i dati personali e la posizione per un servizio più rapido ed efficace.

La chiamata silenziosa, quando non si può parlare

Nei casi in cui non puoi parlare perchè hai attorno malintenzionati, c’è la possibilità di effetturare la cosiddetta “chiamata silenziosa”. Basta indicare sullo smartphone il tipo di intervento che di cui si ha bisogno, l’operatore saprà come gestire al meglio la chiamata. Tutti i dettagli nel video qui sotto:

La localizzazione personale con 112 Where ARE U

Uno degli aspetti più importanti di questa app è la possibilità di farsi localizzare. Essere individuati è infatti fondamentale per inviare i soccorsi più rapidamente e con più precisione: 112 Where Are U lo fa per te, inviando automaticamente la tua posizione all’operatore 112 che sta gestendo la tua emergenza.

L’app rileva la posizione tramite GPS e/o rete dati e la mostra sul telefono. Al momento della chiamata la posizione viene trasmessa tramite rete dati o tramite SMS se la rete dati non è disponibile. Il doppio canale di trasmissione assicura sempre l’invio della posizione ogniqualvolta sia possibile effettuare una telefonata.

Attenzione, perchè non ci sono problemi riguardanti la privacy. La posizione viene infatti inviata solo in caso di emergenza. Non è possibile quindi forzare l’app per ottenere la localizzazione.

112 Where ARE U: aree attive

Purtroppo 112 Where ARE U non funziona in tutta Italia. Al momento sono coperte Lombardia, Val D’Aosta, Piemonte, Liguria, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Provincia di Roma (06).