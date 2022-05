Fanno guidare il figlio 14enne in autostrada: 4.000 euro di multa

Genitori fanno guidare il figlio 14enne in autostrada ad alta velocità, bloccati dalla Polizia Stradale con infrazioni per 4.000 euro di multa.

Un 14enne in autostrada a velocità elevata. Non è la classica bravata del ragazzino che prende l’auto dei genitori di nascosto. Quello che è successo nei giorni scorsi sull’autostrada A4 tra Latisana e Portogruaro lascia davvero l’amaro in bocca.

Una pattuglia della Polizia Stradale di Palmanova viene sorpassata da un’automobile che procedeva a velocità elevata. Gli agenti raggiungono l’auto e l’affiancano, notando che alla guida c’è un ragazzino. A questo punto decidono di accompagnare l’auto fino all’area di servizio poco distante per controllare le persone a bordo.

A questo punto l’auto, che era dietro a quella della Polizia, si blocca sulla corsia di marcia dell’autostrada, e considerando che in quel la tratto la corsia di emergenza è chiusa per lavori, crea pericolo per gli altri veicoli. Agli agenti della Stradale non resta che aspettare che l’auto riprenda la marcia, per fermarla immediatamente dopo.

Ovviamente al volante c’era il padre, che evidentemente aveva dato il cambio al figlio quattordicenne. Ad entrambe i genitori presenti a bordo dell’auto sono state contestate la guida senza patente, la guida senza aver raggiunto la maggiore età, l’incauto affidamento del veicolo, con una multa complessiva di quasi 4.000 euro.

