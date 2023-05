1500 km in elettrico senza soste tramite ricarica wireless: si può fare!

Finalmente una sfida ambiziosa che potrebbe ridefinire il concetto di ricarica delle auto elettriche: Electreon, un’azienda all’avanguardia nel campo della ricarica elettrica wireless, si prepara a superare ogni limite attraverso un viaggio di 1500 km con una Toyota RAV4 PHEV.

La tecnologia di ricarica wireless di Electreon

Electreon è una società leader nella ricerca e sviluppo della ricarica wireless per veicoli elettrici. La loro innovativa tecnologia si basa su una rete di bobine sotterranee integrate nelle strade o autostrade, che trasmettono energia elettrica in modo wireless ai veicoli in movimento.

Questo sistema rivoluzionario permette la ricarica delle auto elettriche durante la guida, eliminando la necessità di soste prolungate per il riempimento delle batterie.

La sfida: 1500 km in viaggio senza soste

L’obiettivo di Electreon è quello di dimostrare l’efficacia della loro tecnologia attraverso un viaggio di 1500 km, senza interruzioni, con un Toyota RAV4 PHEV. Questo ambizioso progetto è stato concepito per dimostrare la praticità e l’affidabilità della ricarica wireless nel mondo reale.

Durante il viaggio, il veicolo sarà alimentato continuamente dalla rete di ricarica wireless di Electreon, consentendo un’esperienza di guida senza soluzione di continuità.

Il test, iniziato il 21 maggio e ancora in corso al momento della stesura, prevede che la RAV4 PHEV percorra una pista ovale lunga 200 metri, di cui il 25% è dotato della tecnologia di ricarica wireless ‘Electric Road’. L’obiettivo di Electreon è quello di non far scaricare completamente la batteria da 18 kWh dell’SUV e si ritiene che potrà percorrere tra 1.000 km e 1.500 km nel periodo di cinque giorni.

Se la RAV4 PHEV riuscisse a percorrere 1.000 km senza che la batteria si scarichi completamente, avrebbe viaggiato 13 volte di più rispetto a quanto sarebbe in grado di fare senza la tecnologia di ricarica wireless. Se percorresse 1.500 km, la sua autonomia puramente elettrica sarebbe aumentata di 20 volte. Durante il test, la Toyota effettuerà solo brevi soste per il cambio di conducenti.

I vantaggi della ricarica wireless

La ricarica wireless offre una serie di vantaggi significativi per i proprietari di veicoli elettrici e per l’ambiente. Eliminando la necessità di collegare fisicamente l’auto a una presa di corrente, la ricarica wireless rende il processo di ricarica più comodo e accessibile. Inoltre, riduce l’impatto ambientale, eliminando il bisogno di infrastrutture di ricarica dedicate lungo le strade.

Questa tecnologia apre la strada a un futuro in cui la mobilità elettrica diventa sempre più conveniente e sostenibile.

Toyota RAV4 PHEV: l’auto della sfida

Il Toyota RAV4 PHEV è stato scelto come veicolo per questa sfida epica. Questo SUV ibrido plug-in di ultima generazione combina l’efficienza dei motori elettrici con la versatilità di un motore a combustione interna.

Dotato di una batteria ad alta capacità, RAV4 PHEV è ideale per testare la tecnologia di ricarica wireless di Electreon su lunghe distanze, garantendo allo stesso tempo prestazioni affidabili ed efficienti.

L’mpatto sul futuro dell’automobile elettrica

L’impresa di Electreon potrebbe avere un impatto significativo sul futuro delle auto elettriche. Se dimostrata efficace e affidabile, la tecnologia di ricarica wireless potrebbe eliminare le preoccupazioni legate all’autonomia delle auto elettriche, accelerando l’adozione di questa forma di mobilità sostenibile.

Inoltre, potrebbe ridurre la dipendenza da infrastrutture di ricarica tradizionali e favorire una maggiore diffusione dei veicoli elettrici in tutto il mondo.

Ci resta solo da scoprire se riuscirà davvero a battere ogni record. In bocca al lupo!

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.