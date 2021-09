Ruba l’auto alla figlia e mette alla guida l’amica 77enne senza patente: 5.000 euro di multa

5.000 euro di multa all'una, 379 euro all'altra.

Questa volta non è capitato in un posto sperduto ma in una centralissima zona di Milano. Si, perchè nei giorni scorsi la Polizia Locale di Milano ha fermato una vettura in pieno Corso Garibaldi, e dagli accertamenti ne è venuta fuori una storia da film all’italiana.

Succede infatti che una signora decide di prendere le chiavi dell’automobile alla figlia, e poi di far guidare la vettura all’amica 77enne, che però non aveva mai preso la patente. Una mezza follia, tant’è che le versioni apparse sulla cronaca locale non hanno saputo chiarire meglio i contorni della vicenda.

E’ stata la voglia di guidare per la prima volta? Se è così perchè le due si sono messe a fare l'”esperienza” in pieno centro città? Anche perchè, come “battesimo” della guida si tratta di una zona decisamente trafficata e poco adatta ai principianti. Ma era davvero una principiante? Perchè proprio per il traffico, una persona al volante per la prima volta sarebbe stata facilmente coinvolta in un incidente.

In ogni caso sappiamo per certo che la 77enne si è presa 5.000 euro di multa, mentre per l’amica che aveva archiettato il piano è scattata la sazione di 379 euro per incauto affidamento del veicolo a persona sprovvista di patente.

