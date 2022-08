Pagano 35.000 € per una multa anziché 62: il comune li rimborsa

Episodio davvero singolare quello accaduto in provincia di La Spezia, dove il comune di Arcola ha ricevuto un pagamento di ben 35.000 euro per una multa dal valore di 62 euro.

Si tratta di una cifra enorme per un comune di 10.000 abitanti, che certamente non poteva passare inosservata. Ecco allora che gli impiegati comunali di Arcola sono riusciti a contattare chi aveva inviato il pagamento, per avvertirli dell’errore.

Secondo quanto ricostruito, la Polizia Locale aveva emesso una multa per un eccesso di velocità rilevato da un autovelox, ad furgone con targa polacca. Non si sa a questo punto se l’errore è dovuto ad un errato cambio Zloty/Euro, ma non sembra probabile. 62 euro sono circa 300 zloty, mentre 35.000 euro sono quasi 165.000 zloty. Cifre che sembra impossibile confondere.

La vicenda ha comunque un lieto fine. Pur con una operazione burocraticamente non immediata, con il consiglio comunale ha dovuto deliberato la creazione di un apposito capitolo di spesa in uscita per rifondere la parte non dovuta: verranno restituiti 34.938 euro, ovvero la cifra in eccesso.

