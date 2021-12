LATAM Airlines ripristina il volo diretto Milano Malpensa a San Paolo

Latam Airlines ripristina il volo diretto Milano Malpensa – San Paolo Guarulhos. I passeggeri potranno volare verso San Paolo con un volo diretto che al momento rappresenta l’unico collegamento diretto tra l’Italia ed il Sudamerica.

Con tariffe di andata e ritorno a partire da €465 a persona, il volo inizialmente opererà tre volte a settimana, con partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa T1 alle 12:05 e arrivo all’aeroporto internazionale di San Paolo/Guarulhos (GRU) alle 20:05. I viaggiatori voleranno su aerei Boeing 777 completamente rinnovati.

LATAM aveva interrotto i collegamenti dall’Italia all’inizio dello scoppio della pandemia da coronavirus lo scorso marzo 2020, perciò la ripresa di questo collegamento ha una grande importanza per tutti i viaggiatori che dall’Italia potranno finalmente tornare a volare verso il Sudamerica.

Da parte sua, LATAM conferma che per un paio di mesi sarà l’unica linea aerea ad operare un volo diretto tra l’Italia e il Sudamerica. C’è stata un’enorme richiesta dall’inizio delle vendite per il volo e a conferma le prime settimane di attività vedono i voli viaggiare al completo.

Con la ripresa delle operatività da Milano Malpensa verso il suo hub di San Paolo in Brasile, LATAM Airlines dà la possibilità ai suoi passeggeri in volo dall’Italia di raggiungere più di 120 destinazioni in 25 paesi in tutto il mondo.

Il collegamento con l’hub di Latam a San Paolo garantisce inoltre migliore capillarità di collegamenti per tutto il Centro e Sud America. Con il ritorno di San Paolo, diventano 18 le destinazioni intercontinentali direttamente raggiungibili da Milano con oltre 100 voli settimanali.

Complessivamente lo scalo di Malpensa registra un recupero dei posti offerti del 65% rispetto al 2019, con 75 compagnie aeree operanti e circa 130 destinazioni servite.

Dopo la completa apertura degli USA al traffico nel mese di novembre, il ritorno di tutte le compagnie del Golfo sull’aeroporto milanese ed i collegamenti in Asia su Singapore, Hong Kong e Tianjin, l’aeroporto di Malpensa si conferma essere pronto ad una ripartenza in tutta sicurezza, grazie all’introduzione di tutti i protocolli indicati per la lotta al Covid e all’offerta ai passeggeri di nuovi servizi, spesso abilitanti al viaggio, tra i quali i test in arrivo e partenza presso l’area Covid-test allestita nell’area arrivi dello scalo.

