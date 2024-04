L’Abarth 600e Scorpionissima è l’auto che celebra il 75° anniversario della casa automobilistica. Con i suoi 240 CV, un nuovo design per gli interni e le tecnologie avanzate si posiziona come l’Abarth più potente di sempre.

Per celebrare il suo storico 75° anniversario, Abarth ha deciso di fare un regalo speciale alla sua fedele community, svelando le nuove immagini inedite della Abarth 600e Scorpionissima. Questa nuova auto è l’Abarth più potente mai realizzata, grazie ai suoi imponenti 240 CV, al differenziale meccanico a slittamento limitato e agli esclusivi componenti racing.

L’interno della Abarth 600e Scorpionissima è una vera e propria opera d’arte di design e funzionalità. La plancia, arricchita dalle grafiche iconiche di Abarth e da un esclusivo pattern, insieme all’ambiente dominato da tonalità scure, crea un’atmosfera unica, ulteriormente impreziosita da dettagli come il simbolo dello scorpione sul volante e le vivaci cuciture colorate. I sedili dedicati, ispirati al mondo delle competizioni, e il volante sportivo con inserti in pelle e Alcantara, esaltano l’anima racing dell’auto.

Non meno importante, il design degli interni è stato ulteriormente ottimizzato: il tunnel centrale offre spazio aggiuntivo per gli oggetti personali, mentre la luce d’ambiente valorizza gli interni, creando un’atmosfera accogliente e sofisticata. A tutto questo si aggiunge il sistema di infotainment avanzato, con uno schermo da 10 pollici per la navigazione e la gestione delle funzionalità di bordo.

Le grafiche dedicate di Abarth e le pagine per la misurazione delle performance sono solo alcune delle caratteristiche che rendono la Abarth 600e Scorpionissima un gioiello di connettività e piacere di guida, senza dimenticare il Sound Generator che permette di attivare o disattivare l’inconfondibile sound Abarth.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte Abarth

Copyright Image: Sinergon LTD