Modifiche al Codice della Strada per affrontare l’abbandono degli animali, introducendo sanzioni più severe, incluso il ritiro della patente di guida. Una riforma che mira a proteggere gli animali e garantire la sicurezza stradale.

Una svolta significativa nel Codice della Strada italiano segna un passo avanti nella lotta contro l’abbandono degli animali. La recente revisione legislativa introduce una misura drastica: il ritiro della patente per chi si rende responsabile di tale atto.

Prima di questa modifica, l’articolo 727 del Codice penale stabiliva sanzioni per chi abbandonava animali domestici, prevedendo l’arresto fino a un anno o un’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Tuttavia, il Codice della Strada non contemplava specificatamente l’abbandono di animali come reato autonomo, focalizzandosi piuttosto sulle norme di trasporto e custodia degli animali in veicoli.

La riforma appena introdotta nel Parlamento italiano rappresenta una mossa decisa verso una politica di “tolleranza zero” nei confronti di chi abbandona gli animali. La gravità di questa azione è sottolineata dalla possibile incriminazione fino a sette anni di carcere, nel caso in cui l’abbandono porti a incidenti stradali con esito mortale o lesioni gravi.

In aggiunta alla pena detentiva, la legge prevede automaticamente sanzioni accessorie severe, tra cui la sospensione o la revoca della patente di guida. Questa normativa si inserisce in un contesto più ampio di sensibilizzazione e tutela dei diritti degli animali, riconoscendo l’importanza di un approccio più rigoroso e punitivo nei confronti di comportamenti irresponsabili e pericolosi per la sicurezza stradale e il benessere animale.

La riforma, quindi, non solo mira a scoraggiare l’abbandono di animali tentando di elevare la consapevolezza sociale sull’importanza di prendersi cura responsabilmente degli animali domestici, integrando queste norme all’interno del quadro legislativo che regola il comportamento degli automobilisti.

Copyright Image: Sinergon LTD