Aero Build Coast: il caravan di lusso completamente elettrico

Aero Build Coast: l’azienda del Tennessee si è affermata nello sviluppo di rimorchi eleganti e versatili per le attività commerciali mobili, come caffetterie e bar. Con il nuovissimo Coast, porta questo tipo di stile flessibile e moderno (e non solo) nel mercato delle roulotte da viaggio.

Aero Build Coast: il caravan di lusso elettrico, il video

Il Coast è un rimorchio progettato per funzionare completamente in elettrico. Gli interni, che potrebbero apparire sulla copertina di una rivista di design, assicurano ai viaggiatori i comfort di una moderna casa intelligente, indipendentemente da dove le loro avventure li portino.

Aero Build intende offrire il camper di lusso completamente elettrico più avanzato d’America. La base è un potente sistema elettrico destinato a far funzionare tutti i sistemi e gli elettrodomestici di bordo senza bisogno di GPL o di alimentazione da terra. Il tutto inizia grazie ad un sistema di pannelli solari da 1.360 W montati sul tetto che caricano un gruppo di batterie agli ioni di litio da 810 Ah.

Tutta questa energia solare alimenta non solo i servizi di base del campeggio, ma anche i lussi a bordo, come il sistema di controllo touchscreen Firefly, il Wi-Fi mobile e due smart TV da 32 pollici. Due inverter da 3.000 W garantiscono il funzionamento della corrente, e il la roulotte include anche un aggancio da 50 A per il collegamento alla rete elettrica.

Aero Build Coast ha un design rettangolare con angoli arrotondati, realizzato in vetroresina lucido bianco e nero. Lo stile sobrio continua all’interno, dove dominano pareti e mobili bianchi e piani d’appoggio neri, accentuati da toni di terra chiari e scuri e dall’illuminazione ambientale.

Il Coast, lungo 6,4 m, può ospitare fino a quattro persone grazie alla combinazione del letto matrimoniale convertibile nella parte anteriore e del letto matrimoniale posteriore da 125 x 206 cm con materasso in gel memory foam. L’ampia cucina aperta domina circa la metà della parete di fronte alla porta d’ingresso, fornita di elettrodomestici Smeg completamente elettrici con un piano cottura in ceramica a due fuochi, microonde in acciaio inox e un grande frigorifero/congelatore da 278 litri. Aero Build ha anche aggiunto un bar/portabottiglie a scomparsa per ottimizzare lo spazio sul piano d’appoggio.

Il bagno è ben attrezzato come la cucina. Il lavandino è situato separatamente dal bagno, in modo da garantire un accesso continuo anche se la toilette o la doccia sono occupate. La toilette elettrica Laveo Dry Flush elimina la necessità di gestire le acque nere, uno dei maggiori inconvenienti del camper, sigillando e comprimendo i rifiuti in una cartuccia inodore che può essere smaltita nella spazzatura. Ogni cartuccia Dry Flush, facilmente sostituibile, può essere utilizzata da 15 a 25 volte. La doccia è dotata di uno scaldabagno da 26,5 litri che riscalda il flusso d’acqua dolce dal serbatoio di 151 litri.

L’ingresso e la camera da letto sono separati da un armadio alto che ospita anche i televisori a schermo piatto della camera da letto e della zona giorno. La porta del bagno e la tenda della camera da letto offrono ulteriore separazione e privacy.

Tra le altre dotazioni di bordo del Coast figurano anche una tenda da sole esterna elettrica con illuminazione a LED, un condizionatore d’aria sul tetto, un sistema di monitoraggio della batteria e del serbatoio dell’acqua con connessione remota e un isolamento sostenibile in lana Havelock ad alte prestazioni.

Il prezzo del Coast, completamente equipaggiato, parte da 124.900 dollari ed è già disponibile per il preordine. Aero Build prevede di iniziare le consegne nella primavera del 2023.

