Mini case su ruote: la riduzione dei costi e la mobilità sono alcuni dei principali vantaggi associati allo stile di vita associato alle case minuscole. Ma un altro vantaggio da non trascurare è che le famiglie o le coppie possono avere case perfettamente adatte alle loro esigenze in pochi mesi, letteralmente consegnate a domicilio.

Considerando quanto sia difficile costruire o trovare una casa convenzionale che rispecchi i propri desideri, questa alternativa sembra davvero ottima. Soprattutto se si tratta di una casa minuscola composta da due loft che può ospitare fino a sei persone.

Mini case su ruote: Porto di Vagabond Haven, le caratteristiche

Il team di Vagabond Haven ne ha per tutti i gusti: dalle case più piccole con configurazione da ufficio alle spaziose case familiari con due loft. Una di queste è Porto, un modello lungo 7,3 metri che riesce a racchiudere i lussi di una casa tradizionale in 25 metri quadrati.

Lo stile minimalista scandinavo è ancora molto popolare e questo marchio svedese sa come farlo bene. Il risultato è una bella casa in legno ricca di elettrodomestici moderni, ma allo stesso tempo facile da trascinare dietro un’auto a 80 km/h.

Porto viene fornito di elettricità, impianto idraulico e ventilazione installati e può essere completamente personalizzato, con un tempo di costruzione massimo di 5 mesi. La piccola cucina è dotata di tutti gli elementi di base e può includere anche una lavastoviglie e un pannello protettivo in vetro.

Il bagno è costruito con pareti omologate per ambienti umidi ed è dotato di una cabina doccia, di una toilette e di un armadio con lavabo. I clienti possono scegliere il tipo di WC che preferiscono, lo scaldabagno elettrico o a gas e il materiale del pavimento. Se non c’è bisogno di un’altra camera da letto, il secondo soppalco è abbastanza versatile da poter essere configurato in modi diversi.

Sono disponibili molte opzioni per questa casa minuscola, comprese quelle off-grid. È possibile verificarle tutte su Vagabond Haven: il prezzo della luminosa e ariosa Porto parte da 37.674 euro.

