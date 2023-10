Come ottenere lo sconto del 30% sulla Brebemi

I possessori di auto elettriche potranno percorrere la Brebemi, l’autostrada privata che collega Brescia a Bergamo e Milano e notoriamente cara, pagando leggermente di meno. Fino al 31 Dicembre 2023 infatti, i possessori di veicoli a batteria potranno godere di uno sconto del 30% sul pedaggio. C’è da dire che la data di scadenza è stata prorogata un po’ alla volta negli scorsi mesi, speriamo quindi possa valere anche per il 2024.

Lo sconto è valido per chi paga con dispositivi Telepass, Unipolmove e DKV.



Come ottenere lo sconto della Brebemi

L’agevolazione “Veicoli Green A35-A58“, consultabile sul sito ufficiale dell’autostrada, è rivolta esclusivamente ai possessori di veicoli completamente elettrici (no ibridi) e ai mezzi pesanti alimentati a Gas Naturale Liquefatto (LNG o GNL), con contratto di telepedaggio.

Lo sconto del 30% viene effettuato su viaggi accertati tramite OBU indipendentemente dal casello di ingresso e di uscita, a patto che siano appartenenti alle concessionarie A35 e A58. L’agevolazione per le auto elettriche non è cumulabile all’altro sconto più generale della Brebemi, il “Best Price” che riduce del 20% il pedaggio dell’autostrada ai titolari di Telepass, Unipolmove o DKV.

Per ottenerlo, dal sito ufficiale è possibile andare nelle aree delle tre società di Telepedaggio partecipanti e compilare i moduli con i propri dati e quelli della vettura elettrica:

Telepass

Qui il modulo da compilare, da inviare:

• via e-mail ordinaria all’indirizzo: [email protected]

• via fax al n. 0363.17.53.006

• presso il Punto Assistenza Clienti di Treviglio, aperto al pubblico tutti i giorni feriali con

orario continuo dalle 10,00 alle 19,30 continuativo ed il sabato dalle 9,00 alle 13,00

Unipolmove

Qui il modulo da compilare, da inviare semplicemente effettuando l’upload dall’app Unipolmove

DKV

Qui il modulo da compilare, da inviare per i clienti italiani all’indirizzo: [email protected]

