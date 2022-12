Aiways U6 2022 è il nuovo Suv Coupé elettrico sportivo del marchio cinese importato in Italia dal Gruppo Koelliker. Design aerodinamico, 218 Cv di potenza e connettività all’interno sono le caratteristiche su cui punta per distinguersi in un segmento sempre più affollato.

Atteso in Italia per il 2023, il modello sarà in fase di prelancio a partire da fine anno. Lo stile, come mostrano le prime immagini, è tipico del segmento dei Suv Coupé, con una coda lunga e snella, un frontale molto orizzontale e senza prese d’aria e interni molto minimal, con un display centrale dominante da 14,6 pollici.

Aiways U6: linee da Suv Coupé

Le linee della nuova Aiways U6 sono caratterizzate dal coefficiente aerodinamico di 0,248, che ne enfatizza la silhouette e le dimensioni, anche se la lunghezza, 4,80 metri non si discosta poi molto rispetto a quella della sorella Aiways U5. I cerchi in lega da 20 pollici e lo spoiler posteriore sono elementi che concorrono al piglio sportivo.

Il motore della nuova Aiways U6 2022

Il motore elettrico della nuova Aiways U6 offre 160 kW di potenza, pari a 218 Cv, una coppia di 315 Nm e, grazie alla batteria da 63 kWh, un’autonomia dichiarata di 400 km. Lo scatto da 0 a 100 km/h è coperto in 6,9 secondi.

In corrente continua la batteria della Aiways U6 è in grado di ricaricarsi dal 20 all’80% in 35 minuti. Connesso con gli smartphone, Apple e Android, il modello consente di visualizzare la mappa aggiornata dei punti di ricarica lungo il percorso e di pianificare le soste, analizzando i valori dei consumi. Il sistema operativo è in grado di aggiornarsi in tempo reale, grazie alla tecnologia OTA.

Prezzi e dotazioni

I prezzi della nuova Aiways U6 non sono ancora stati comunicati ufficialmente, ma si ipotizza un listino di partenza superiore di un migliaio di euro rispetto a quello della U5, quindi sopra i 40.000 euro, ma sotto i 45.000 euro.

Tra le dotazioni del Suv Coupé del marchio del Gruppo Koelliker spiccano:

Display LCD di assistenza alla guida da 8,2 pollici,

da 8,2 pollici, Porte USB anteriori e posteriori,

anteriori e posteriori, ABS con distribuzione elettronica della forza frenante – EBD,

con distribuzione elettronica della forza frenante – EBD, Controllo elettronico di stabilità – ESC,

– ESC, Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici – TPMS,

– TPMS, Hill Hold Control e Hill Descent Control ,

e , Cruise Control adattivo intelligente con stop & go,

intelligente con stop & go, Frenata autonoma di emergenza con rilevamento pedoni e biciclette,

con rilevamento pedoni e biciclette, Sistema di protezione dagli impatti frontali,

Allarme veicolo in attraversamento da dietro,

da dietro, Assistenza al mantenimento corsia ,

, Assistenza alla guida nella marcia incolonnata ,

, Assistenza alla guida in autostrada ,

, Riconoscimento dei segnali stradali ,

, Sensore di monitoraggio punto cieco.

