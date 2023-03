Alpine A110 Sanremo 73 è la nuova serie limitata che rende omaggio al glorioso passato nei rally. Con questa nuova edizione, Alpine celebra il 50° anniversario di un momento storico del brand nel motorsport: la vittoria al Rally di Sanremo, ma anche il titolo Costruttori conseguito da Alpine nel Campionato del Mondo Rally. Se il richiamo al passato è chiaro e l’omaggio inequivocabile, questa serie numerata di 200 esemplari è soprattutto moderna e distintiva.

Alpine A110 Sanremo 73: la reinterpretazione moderna di una leggenda

Ispirata alla mitica Alpine A110, che ha vinto il Rally di Sanremo nel 1973, questa nuova serie limitata si distingue per il design moderno e singolare abbinato ad agilità e prestazioni, grazie al suo telaio e al motore da 300 cv. Alpine A110 San Remo 73 presenta un design esclusivo sia all’esterno che all’interno.

Con l’inedita carrozzeria nella tinta originale Caddy Blue, i montanti del tetto neri e il tetto in carbonio rosso, la serie limitata A110 San Remo 73 reinterpreta la leggendaria livrea della storica berlinette del 1973. La firma tematica “San Remo 73” apposta su cofano, porte e paraurti posteriore è completata da elementi in bianco e nero sulle porte. A tutto ciò si aggiungono i cerchi da 18” Grand Prix Bianco brillante, le pinze Brembo color antracite, le maschere dei proiettori anteriori nere nonché i loghi dei parafanghi e i monogrammi Alpine nero lucido.

Nell’abitacolo, con rivestimento in microfibra sottolineato da cuciture grige, i sedili sportivi Sabelt Racing riportano la firma tematica ricamata “World Champion 73” e sono predisposti per cinture da corsa a sei punti. L’atmosfera sportiva è completata dalla pedialiera Sport, dal poggiapiedi del passeggero in alluminio e dai tappetini Alpine. I pannelli delle porte sono caratterizzati da due strisce tematiche bianche e nere.

L’esclusiva Alpine A110 San Remo 73 è contraddistinta dalla targa “Serie limitata A110 San Remo 73” numerata da 1 a 200. Quest’edizione limitata avrà anche una ricca dotazione di equipaggiamenti, come impianto frenante ad alte prestazioni, scarico sportivo attivo, retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e retrovisore interno con funzione auto-oscurante, assistenza al parcheggio posteriore e anteriore, Parking Camera, impianto Audio Focal e Alpine Telemetrics.

In Italia, potrà essere ordinata presso gli Alpine Centre al prezzo di € 90.000 IVA inclusa.

—–

