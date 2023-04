Schwarzenegger rattoppa una buca, ma era uno scavo per il gas

Arnold Schwarzenegger si diletta nei lavori stradali, ma non tutto va secondo i piani. L’ex governatore si è infatti ritrovato a riparare un’enorme buca nella strada del quartiere di Brentwood a Los Angeles. Nonostante le numerose richieste di intervento dei residenti, le autorità comunali non avevano fatto nulla per ripararla, cosa che ha provocato danni ad auto e bici.

La situazione ha fatto completamente arrabbiare Schwarzenegger, che ha deciso di fare da solo. Nei giorni scorsi si è presentato sulla strada incriminata armato di pala, ma anche di un team di operai, per sistemare definitivamente la questione. I residenti del quartiere hanno applaudito l’ex governatore per il suo intervento mentre alcuni umarells osservavano compiaciuti l’azione di Terminator.

Ma ecco il colpo di scena, ovviamente a lavori finiti: la buca non era una buca stradale, ma uno scavo di servizio per la compagnia del gas. Il portavoce della città ha chiarito che si tratta di un cantiere attivo, quindi l’azienda del gas locale dovrà occuparsi delle riparazioni dopo che i lavori saranno completati entro la fine di maggio.

Evidentemente negli Stati Uniti non hanno l’abitudine di fare come in Italia, ovvero mettere i paletti di segnalazione, deviare il traffico, e lasciare il cantiere inattivo per mesi. A Los Angeles è stata scavata la buca e nulla più.

Mentre alcuni potrebbero pensare che Schwarzenegger si sia fatto prendere dall’entusiasmo e non abbia controllato la natura del problema prima di agire, non possiamo negare che il gesto sia stato piuttosto eroico. Dopotutto, quanti di noi hanno la forza, il coraggio e la voglia per rimboccarsi le maniche e riparare le buche nelle strade?

Today, after the whole neighborhood has been upset about this giant pothole that’s been screwing up cars and bicycles for weeks, I went out with my team and fixed it. I always say, let’s not complain, let’s do something about it. Here you go. pic.twitter.com/aslhkUShvT — Arnold (@Schwarzenegger) April 11, 2023

Visto che tutto il mondo è paese, non pensiate che sia un problema tipicamente italiano. La situazione delle strade negli USA lascia molto a desiderare, e a Los Angeles, in particolare, i problemi con le buche sono all’ordine del giorno. Da Dicembre ad oggi sono arrivati presso gli uffici comunali ben 20.000 richieste di intervento per le buche stradali.

La città di Los Angeles ha certamente bisogno di una maggiore attenzione ai problemi delle strade, ma almeno loro possono contare su Schwarzenegger in caso di emergenza. Chissà, forse il gesto di Schwarzenegger ispirerà anche altre persone a fare qualcosa per migliorare la situazione delle strade. Non prima di accertare la “natura” delle buche, ovviamente.

