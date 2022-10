Audi S1 Hoonitron: Ken Block elettrizza Las Vegas, il video

Un drift nei pressi della famosa copia della Torre Eiffel, un salto spettacolare dal parcheggio di un hotel o dei donuts lungo la celebre Las Vegas Strip davanti alla “Le Mans Legend” Tom Kristensen: Ken Block, Audi S1 Hoonitron e alcuni modelli iconici che hanno scritto la storia del motorsport Audi sono i protagonisti delle riprese notturne del nuovo, atteso, video del funambolo americano. La star statunitense, al volante di Audi S1 e-tron quattro Hoonitron, ha elettrizzato per diversi giorni la Capitale del gioco d’azzardo nel deserto del Nevada.

Audi S1 Hoonitron: Electrikhana, lo spettacolare video a Las Vegas

Dotata di due motori elettrici, della trazione integrale quattro elettrica, di una scocca in fibra di carbonio e di una potenza travolgente, Audi S1 Hoonitron rispetta gli standard di sicurezza della FIA. Sviluppata quale esemplare unico per Ken Block, reinterpreta in chiave moderna le linee della mitica Audi Sport quattro S1 E2, vincitrice nel 1987 alla Pikes Peak (USA), la cronoscalata più celebre al mondo.

Oltre ad Audi S1 Hoonitron, protagonista principale di Electrikhana, compaiono nel video alcuni modelli iconici dei quattro anelli quali Audi 90 quattro IMSA-GTO (1989), Audi 200 quattro Trans Am (1988), Audi Sport quattro S1 E2 Pikes Peak (1987), Audi quattro A2 Gruppo B (1984), Audi R8 Sport e Audi R18 e-tron quattro. Special guest Tom Kristensen, nove volte vincitore della 24 Ore di Le Mans, autore di una fugace apparizione.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.