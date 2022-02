Tenta un sorpasso azzardato ma viene investito da un’onda di letame

La decisione di compiere un sorpasso azzardato ha provocato la frenata di un camion che trasportava letame, che ha letteralmente ricoperto la vettura.

Una fine davvero di “M” per un’Audi che sicuramente non meritava un destino simile. Ma andiamo ai fatti. Come raccontato dalla Polizia Locale di Reno Galliera, un automezzo che trasportava concime si è visto arrivare di fronte a sé l’Audi dal senso opposto di marcia, intenta a compiere un sorpasso azzardato.

Per evitare l’incidente il mezzo pesante ha dovuto frenare così tanto energicamente che il carico trasportato è fuoriuscito dal cassone e ha letteralmente ricoperto l’autovettura che aveva compiuto la manovra pericolosa, oltre a riversarsi in maniera copiosa sulla carreggiata.

Il carico era ovviamente letame, come si può vedere nelle foto pubblicate dalla Polizia Locale. Fortunatamente non ci sono stati feriti, per cui possiamo anche riderci sopra. Guidare di me**a, è sempre sconsigliabile.

