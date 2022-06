L’ausiliario del traffico che vuole multare l’ambulanza in servizio.

Un video decisamente particolare arriva dal Regno Unito, dove un solerte ausiliario del traffico vuole multare un’ambulanza in servizio. La scena viene notata da un membro dell’NHS (National Health Service), ovvero il sistema sanitario nazionale del Regno Unito. La donna però fa fatica a far ragionare l’ausiliario che alla fine si arrende. Non prima di aver fotografato la targa dell’amubulanza…

Non sappiamo come sia finita la vicenda, ma stentiamo a credere che qualcuno possa aver davvero fatto una multa ad una ambulanza sul luogo di una emergenza. Qui sotto il video:

