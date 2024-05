Lancia Ypsilon ibrida a 79 euro al mese: conviene davvero?

Analizziamo l’offerta del mese di maggio sulla Lancia Ypsilon ibrida con la formula del finanziamento e la rottamazione di un’auto usata: caratteristiche della vettura, rata mensile, rata finale, a chi conviene e a chi no.

La Lancia Ypsilon si conferma costantemente una delle auto più vendute in Italia. Oltre ad essere la brand ambassador del marchio italiano, i suoi punti di forza sono il rapporto qualità-prezzo, le caratteristiche da pura citycar e le diverse motorizzazioni disponibili. Tra queste, c’è la Lancia Ypsilon ibrida, che questo mese è offerta dal Gruppo Stellantis a 79 euro al mese con la formula del finanziamento e la rottamazione di un’auto usata.

Ecco tutti i dettagli della promozione su una vettura che, siamo certi, continuerà a dire la sua sul mercato, nonostante il lancio della nuova Lancia Ypsilon, completamente diversa rispetto alla citycar e proposta soltanto in versione ibrida ed elettrica.

Lancia Ypsilon ibrida: caratteristiche tecniche

Con una lunghezza di 3,84 metri, progettata per i contesti urbani, la Lancia Ypsilon presenta un bagagliaio da 256 litri e offre, tra le dotazioni di serie, lo start & stop, il clima con filtro antipolline e i comandi al volante. La Lancia Ypsilon Hybrid Oro è la versione entry level, affiancata dalla più potente Ypsilon GPL Ecochic. Il prezzo di partenza è fissato a 17.650 euro, IVA inclusa.

Come per le cugine Fiat Panda e Fiat 500, la Lancia Ypsilon ibrida è mossa da un motore 1.0 Firefly da 70 Cv, con una coppia di 92 Nm e trazione anteriore. Il sistema Mild Hybrid, caratterizzato da un’unità elettrica e da una batteria da 12 Volt, che si ricarica in fase di decelerazione consentendo alla piccola Lancia di ottenere consumi medi dichiarati di 4,8 litri/100 km ed emissioni di 110 g/km.

Lancia Ypsilon Hybrid: i dettagli dell’offerta

L’offerta sulla Lancia Ypsilon ibrida in allestimento Oro è valida fino al 31 maggio 2024, ed è caratterizzata da uno sconto importante. Rispetto al prezzo di listino di 17.650 euro, il prezzo promo è di 14.300 euro, ottenibile con la formula di finanziamento Lancia Più.

Esempio di finanziamento Stellantis Financial Services Italia sulla Lancia Ypsilon 1.0 FireFly 70 Cv Start&Stop Hybrid Oro.

Anticipo: 4.228 €

4.228 € Importo totale del credito: 8.943 €.

8.943 €. Importo totale dovuto: 11.820,09 €

11.820,09 € Rata mensile: 79 € (35 rate)

79 € (35 rate) Rata Finale Residua: 9.031,75 €

9.031,75 € TAN (fisso) 8,49%, TAEG 12,62%.

In caso di restituzione o, in alternativa, sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 €/ km se l’automobilista avrò superato il chilometraggio massimo prestabilito di 30.000 km.

Conviene davvero? Pro e contro

L’offerta sulla Lancia Ypsilon Hybrid Oro conviene per la rata mensile particolarmente contenuta e se stai cercando una vettura per la città, pensata per percorrere, in media, 10.000 km all’anno. La versione ibrida è inoltre risparmiosa anche in termini di consumi ed emissioni, specie nel traffico. La rata finale è piuttosto alta, ma se si sceglie di restituire o sostituire il modello dopo tre anni la spesa può essere evitata.

Al contrario la promozione sulla Lancia Ypsilon ibrida non conviene se si percorrono più km rispetto ai già citati 10.000 annuali e, ovviamente, non può essere sfruttata se non si ha una vettura usata da rottamare, condizione fondamentale e imprescindibile per usufruire degli incentivi e ottenere lo sconto della Casa.

