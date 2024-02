Nissan Juke 2024: rivoluzione gialla in versione Hybrid e DIG-T

Nuovo Nissan Juke 2024, più colore, stile N-Sport, tecnologia avanzata disponibile in due opzioni di propulsione: Hybrid e DIG-T.

Il Nissan Juke si aggiorna con un tocco di giallo vibrante, una scelta cromatica che ha giocato un ruolo chiave nel successo della sua prima edizione. Questa tonalità, reintrodotta su richiesta dei clienti del brand nipponico, si presenta ora in una versione più luminosa e attuale. Il suo impatto visivo è accentuato dal contrasto con il nero presente sul tetto, negli specchietti laterali, negli inserti dei passaruota, nella griglia anteriore e nei pilastri.

Le novità del modello 2024 non si limitano all’estetica esterna; gli interni godono di significativi miglioramenti, tra cui una consolle centrale rinnovata, un sistema di infotainment aggiornato, un cruscotto completamente nuovo, materiali di alta qualità e finiture esclusive. Inoltre, la gamma si arricchisce con la versione N-Sport, distintiva per elementi stilistici che ne enfatizzano lo spirito sportivo.

Una volta a bordo, l’elemento più evidente è il sistema di infotainment centrale con uno schermo da 12,3 pollici, angolato di 8 gradi verso il conducente per facilitarne la lettura e l’uso. Il sistema vanta una grafica rinnovata e un’interfaccia intuitiva, migliorata anche nel riconoscimento vocale grazie a un ampio ventaglio di frasi e comandi. La compatibilità è stata estesa a Apple CarPlay e Android Auto via WiFi.

Il quadro strumenti digitale TFT da 12,3 pollici, disponibile a partire dalla versione N-Connecta (con una versione da 7 pollici per l’allestimento Acenta), offre una risoluzione di 1920 x 720 pixel e permette una personalizzazione avanzata dei contenuti visualizzati. Informazioni come dati di navigazione, consumo di carburante, pressione pneumatici e dettagli sull’impianto audio sono facilmente accessibili tramite comandi al volante.

Gli interni della versione N-Sport si distinguono per dettagli gialli sul cruscotto, intorno al nuovo sistema di infotainment e vicino alle bocchette d’aria. I sedili presentano una lavorazione trapuntata, inserti in Alcantara gialla, cuciture dello stesso colore e il logo “Juke” impresso sui montanti dei sedili.

Nissan Juke 2024: Motori

Nissan Juke è dotata di due opzioni di propulsione: Hybrid e DIG-T. Il propulsore Hybrid è composto da un nuovo motore Nissan a combustione interna che eroga una potenza di 94 CV (69 kW) e una coppia di 148 Nm. Il motore elettrico principale, anche questo Nissan, ha una potenza di 36 kW (49 CV) e una coppia di 205 Nm. Il propulsore è completato da uno starter/generatore (motore elettrico secondario) ad alta tensione da 15kW, un inverter, una batteria raffreddata a liquido da 1,2 kWh e il cambio multi-mode.

Il motore fornisce il 25% di potenza in più rispetto all’opzione benzina e, soprattutto in città, la vettura viaggia per la maggior parte del tempo in elettrico. I consumi si riducono del 19% nel ciclo combinato.

La soluzione termica è equipaggiata con un tre cilindri DIG-T da 1,0 litri turbocompresso, da 114 CV di potenza e 180 Nm di coppia (200 Nm con la funzione over torque), che rendono la vettura scattante e divertente da guidare. Due opzioni per il cambio: manuale a 6 rapporti o automatico doppia frizione (DCT) a 7 rapporti, con un selettore di modalità di guida Eco, Standard e Sport.

