Auto a GPL che consumano meno: le migliori del 2022

Le migliori auto a gpl che consumano meno? Si, perchè chi sceglie il GPL spesso guarda la convenienza, senza dimenticare il lato ambientale, visto che si tratta di un carburante che produce basse emissioni di CO2. E sul lato conveniente non c’è solo il prezzo del GPL al litro, ma anche le tante esenzioni e sconti sul bollo auto nelle varie regioni.

Abbiamo detto che le auto a GPL hanno sicuri vantaggi, in termini di costi di carburante e quindi di ottimizzazione delle spese. Non è più vero invece che le auto a GPL abbiano prestazioni minori rispetto alle pari versioni a benzina, come accadeva fino a 20 anni fa. Difficilmente un automobilista comune può infatti accorgersi della differenza tra viaggiare a benzina o a gpl in termini di prestazioni.

Non vanno trascurate nemmeno le emissioni, sicuramente basse, che consentono di bypassare tutti i divieti legati a traffico limitato. Nel caso di Milano, l’assurdità è dover pagare il pedaggio per entrare nella famosa Area C ma si può entrare in Area B.

Gli automobilisti giustamente cercano di verificare quali siano le auto a GPL che consumano meno, perché, se è vero che il risparmio su un pieno di carburante è garantito è altrettanto vero che il prezzo di acquisto e dei costi di manutenzione delle auto a GPL spesso sono superiori ai modelli a benzina o gasolio di pari caratteristiche.

Inoltre le auto a GPL (qui l’elenco completo) che consumano meno sono ricercate dai più attenti, in quanto è difficile che su piccole motorizzazioni si riesca a stare sotto i 13-14 chilometri al litro, un consumo effettivo che diventa anche maggiore nel caso di motorizzazioni GPL più grandi, dove in questi casi il consumo può anche arrivare a far percorrere “solo” 10-11 km con un litro.

Auto a GPL che consumano meno, la selezione

Vi proponiamo quindi una stretta selezione delle migliori auto a GPL, ovvero veicoli tra i più competitivi sulla questione consumi del panorama automotive che potete trovare attualmente sul mercato. Auto per auto elenchiamo consumo medio, caratteristiche del motore ed i prezzi dei vari allestimenti che le case automobilistiche propongono per i loro modelli con propulsori bifuel benzina/GPL.

Cliccando sul nome del modello, troverete la scheda dedicata.

Dacia Sandero Stepway TCe 100 GPL ECO-G

Un’auto low cost nel prezzo e sobria nei consumi è Dacia Sandero Stepway che con il suo propulsore 1000 TCe turbo a tre cilindri “bi-fuel” benzina/Gpl garantisce una guida “off road” con una spesa limitata di carburante.

Proposta negli allestimenti Access e Comfort questa Dacia dai tratti fuoristradistici si acquista con 11-12 mila euro in base al modello e garantisce consumi che oscillano tra i 6,6 e 7,2 l/100 km.

L’impianto Gpl, realizzato dalla Landi Renzo in collaborazione con la Dacia, è montato direttamente in fabbrica e gli intervalli di manutenzione sono ben spaziati (uno ogni 20.000 km) e non prevedono la regolazione del gioco delle valvole. Il motore da 100 CV raggiunge la velocità massima di 177 Km/h.

Prezzo a partire da 15.250 €.

Renault Clio 1.0 TCe 100 GPL Life

Una delle auto straniere da sempre apprezzate in Italia, Renault Clio è raffinata e più dinamica sotto ogni aspetto, e grazie alla motorizzazione GPL è anche risparmiosa.

Sotto al cofano il motore 1.0 TCe 100 GPL da 100 cv con omologazione euro 6d-TEMP, garantisce affidabilità e bassi costi di esercizio. Il consumo dichiarato è di 5.7 litri ogni 100 Km.

Sono ben quattro gli allestimenti proposti, con prezzi di listino che partono da 18.700 €

Fiat Panda 1.2 EasyPower Easy

Nella gamma Fiat Panda non poteva mancare un motore GPL. E la versione bi-fuel a benzina e a Gpl, Fiat Panda 1.2 EasyPower da 69 CV costa sì 2.000 euro in più della versione benzina Easy, ma offre consumi medi molto competitivi ed inoltre ha due grandi pregi in quanto rispetta già le normative anti inquinamento Euro 6 ed è molto elastico.

Con 102 Nm di coppia ed una velocità di circa 164 Km/h questo motore Fiat Panda 1.2 Easy Power ha un consumo medio di 5,4 litri ogni 100 Km. Quasi 20 Km al litro. E con un pieno di gas di 23 euro si riescono a percorrere oltre 350 chilometri con un consumo di circa 13 Km/l su circuito urbano.

Prezzo online a partire da 13.707 €

Kia Picanto GPL

Nel parco auto alimentate a gas la Kia Picanto GPL si fa sicuramente notare per essere una citycar dai consumi estremamente contenuti. Nella versione 1.0 GPL City il motore a GPL di 998 cc è capace di erogare una potenza massima di 49 kW/66 CV ed una coppia massima di 95 Nm a 3500 giri/min.

La velocità massima raggiungibile è di 161 km/h e la casa dichiara 22,7 Km/litro, con un consumo medio di 4,4 litri/100 Km. Alimentazione benzina/gas che combinato passa a 5,2 litri/100 Km. Motore con omologazione euro 6d-TEMP.

Prezzo a partire da 15.300 €.

Dacia Duster 1.0 TCe Eco-G 100 CV

Nel mercato auto a GPL che consumano meno se si vuole alzare un po’ l’asticella e passare da una citycar ad un SUV Dacia Duster è da prendere in considerazione.

Nella versione a trazione anteriore con motore bifuel benzina/gas 1.0 TCe Eco-G 100 CV ed omologazione euro 6d-TEMP, la Duster ha un consumo medio di 6.8 l ogni 100 Km. Il propulsore eroga 100 CV con un una velocità massima di 172 Km/h.

Prezzi da 17.300 €

Kia Stonic 1.2 Eco Gpl GPL 80 CV

Una vettura che si fa apprezzare per i suoi consumi limitati tra le auto a GPL è la Kia Stonic con motore benzina/GPL 1.2 Eco Gpl GPL da 95 CV.

Con i suoi quasi cento cavalli di potenza omologato euro 6d-TEMP raggiunge i 172 Km/h con un consumo medio di 7,7 litri su 100 Km.

Questo crossover compatto viene venduto a partire da 20.250 €.

