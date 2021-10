Auto giapponesi: come si pronunciano i nomi dei marchi?

Un dilemma cosmico ha finalmente la soluzione definitiva grazie ad un video che arriva dal giappone.

Auto giapponesi: come si pronunciano? Si ammetto di fare confusione. Alcune volte pronuncio i nomi delle auto giapponesi con l’accento italiano, altre volte con la cadenza anglofona. Subàru o Subaru? Suzuki o Susuki come dice la vocina della pubblicità?

Un problema relativo, ovviamente, ma che mi ha sempre fatto pensare a quale fosse la pronuncia corretta. Tutto questo ha una fine da oggi, ovvero quando ho scoperto questo video.

CZero spiega marchio per marchio come si pronunciano i marchi delle auto giapponesi che tutti conosciamo: Mitsubishi, Toyota, Honda e Datsun. Fate mente locale della vostra pronuncia e poi controllate il video. In italiano su alcuni marchi non siano così distanti, vero?

