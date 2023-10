Auto Moto d’Epoca Bologna: come arrivare, dove parcheggiare

Auto Moto d’Epoca Bologna 2023 per la prima volta nel capoluogo emiliano, scopri le migliori opzioni per arrivare all’evento. Quest’anno, la fiera si terrà presso il complesso fieristico di Bologna Fiere, dal 26 al 29 ottobre.

Se stai pianificando la tua visita e ti chiedi come arrivare in modo comodo e senza stress, ti guideremo attraverso le opzioni di trasporto e i parcheggi disponibili per facilitare la tua partecipazione a questo evento dal respiro internazionale.

Auto Moto d’Epoca Bologna In Treno

La stazione Centrale di Bologna è ben collegata con le principali città italiane e europee. Sono sempre disponibili servizi bus che collegheranno la stazione ferroviaria alla fiera per agevolare gli spostamenti dei visitatori.

Una volta giunti alla stazione centrale, BolognaFiere è raggiungibile:

– Taxi – posteggio uscita Piazza Medaglie D’Oro e presso Kiss&Ride uscita via Carracci

– Autobus – Linee bus TPER: 35 – 38 da Piazzale Medaglie d’oro

– A piedi – Tempo di percorrenza dall’uscita via Carracci 30 minuti circa

Per ogni ulteriore informazione sui mezzi pubblici consultate il sito www.tper.it.

In Aereo

Se provieni da fuori regione o dall’estero, l’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna è la scelta ideale. Dall’aeroporto BolognaFiere dista circa 8,5 km ed è comodamente raggiungibile in taxi.

All’aeroporto Marconi è disponibile anche il treno su monorotaia Marconi Express che arriva in 7 minuti alla Stazione Centrale di Bologna.

In Bus

Se preferisci il trasporto su gomma, le autolinee locali e interurbane collegano Bologna Fiere a diverse aree circostanti. La fermata dell’autobus più vicina alla fiera è a breve distanza a piedi dall’ingresso principale.

Per chi proviene dalla stazione centrale di Bologna, il Quartiere fieristico è raggiungibile da Piazzale Medaglie d’oro con le linee 35 e 38, e dalle linee 35 e 39 per il ritorno. I bus portano direttamente agli ingressi di Piazza Costituzione e di Viale Aldo Moro.

Per chi proviene dal centro cittadino, la fiera può essere raggiunta con la linea 28.

Tramite l’app Roger è possibile acquistare direttamente il biglietto e pianificare il percorso per arrivare in fiera. Verifica gli orari e le linee dei bus in anticipo per pianificare al meglio il tuo viaggio. Per ogni ulteriore informazione consultate il sito www.tper.it.

In Auto

Se desideri arrivare in auto, l’uscita della fiera è ben segnalata e facilmente raggiungibile dall’autostrada A14 in entrambe le direzioni: uscita 8 Bologna Fiere.

Per chi arriva da Padova, autostrada A13, prendere l’uscita Arcoveggio, imboccare la tangenziale di Bologna in direzione San Lazzaro fino all’uscita 8 (ingressi Nord, Michelino, Moro e Parcheggio Michelino) o all’uscita 7 (ingresso e Parcheggio Costituzione).

C’è da tenere presente che durante l’evento l’affluenza di veicoli può essere elevata, quindi è consigliabile arrivare presto per evitare code e assicurarsi un buon posto nel parcheggio.

Parcheggi

Bologna Fiere offre ampi spazi di parcheggio per i visitatori. Sono disponibili sia parcheggi scoperti che coperti. Il costo del parcheggio varia in base alla durata della tua visita, ma ci sono opzioni convenienti per parcheggiare per l’intera giornata. Inoltre, sono previste aree di parcheggio riservate per persone con disabilità, quindi se ne hai bisogno, puoi facilmente trovare posti accessibili.

In particolare, è possibile usufruire di 2 grandi parcheggi vicini agli ingressi al pubblico di Via Michelino e di Piazza Costituzione.

Costo dei parcheggi

Il costo del parcheggio durante la fiera ha un tariffa unica giornaliera 20 euro, valida in tutte le aree gestite da Bologna & Fiera Parking s.p.a. Per chi volesse parcheggiare su strada, la tariffa oraria è di € 1,50 per sosta fino a 2 ore, € 1,20 per sosta fino a 2 ore, € 20,00 per sosta superiore alle 2 ore. Il sistema tariffario predilige come si può capire dai prezzi, il parcheggio con tariffa giornaliera.

Auto Moto d’Epoca è un evento imperdibile per gli amanti delle auto e delle moto d’epoca, e con questa guida ai trasporti e ai parcheggi, sarai pronto per goderti al meglio l’esperienza. Ricorda di acquistare i biglietti sul sito ufficiale in anticipo per evitare lunghe code all’ingresso e preparati a immergerti nell’affascinante mondo delle quattro e due ruote storiche.

