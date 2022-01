Auto elettrica Birò Estrima: il servizio di personalizzazione one-off per tutti

Birò diventa personalizzabile: ognuno può avere il suo esemplare unico.

Auto elettrica Birò Estrima, il più piccolo veicolo elettrico a 4 ruote per il trasporto cittadino in sicurezza di due persone, diventa personalizzabile con la possibilità di cambiare il proprio look seguendo le richieste estetiche degli attuali possessori o nuovi clienti.

Auto elettrica Birò Estrima: la personalizzazione

Un servizio davvero innovativo e molto apprezzato che consente di creare su misura il proprio Birò, regalandogli una veste diversa a seconda dei propri gusti. La personalizzazione, inoltre, è un plus perfetto per l’uso di Birò in ambito lavorativo, poiché consente di customizzare completamente il veicolo con i colori e il brand aziendale, rendendolo a tutti gli effetti il portabandiera della società.

Allo stesso tempo, anche i possessori privati possono richiedere modifiche estetiche e di design di Birò, creando così un match con il proprio stile che sarà unico e distinguibile. La personalizzazione di Birò può essere realizzata a diversi livelli: si parte con il servizio di wrapping totale o parziale per vestire il telaio o le plastiche con i colori desiderati.

Anche gli interni del veicolo possono essere modificati ed evoluti con l’aggiunta di sedili in ecopelle, braccioli, tappetini, rivestimenti vari, dettagli sul cruscotto, casse per la diffusione della musica e altri elementi di design. All’esterno, oltre alle modifiche del telaio, si possono effettuare degli upgrade del sistema di illuminazione con inserimenti di fari a led, bianchi o colorati.

Il servizio di “cambio look” di Birò è realizzato direttamente presso i Birò store a Roma e Milano. Gli specialisti del brand sono a disposizione per creare un progetto su misura.

