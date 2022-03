Come risparmiare sulla ricarica elettrica con la Carta Giovani Nazionale

Con la Carta Giovani Nazionale chi ha tra i 18 ed i 35 anni può godere di sconti fino al 15% sulla ricarica elettrica.

E’ possibile risparmiare sulla ricarica elettrica delle automobili grazie alla Carta Giovani Nazionale, vediamo come. Iniziamo con il dire che dal 25 febbraio 2022 è attiva in Italia la Carta Giovani Nazionale, che fa parte del circuito European Youth Card (EYCA) volto ad agevolare economicamente i giovani con età compresa tra i 18 e i 35 anni.

Infatti, chiunque faccia parte di questa fascia d’età, e abbia residenza in Italia, può richiedere la Carta Giovani tramite Spid o Carta d’Identità Elettronica e attivarla sull’app Io. La carta dà diritto a diversi sconti e agevolazioni in tanti ambiti, tra cui anche la mobilità elettrica.

Che cos’è la Carta Giovani Nazionale?

La Carta Giovani Nazionale è come detto un’iniziativa volta ad aiutare i giovani, in Italia tra le categorie più penalizzate a livello economico e sociale, nella vita di tutti i giorni e nelle spese, sia di prima necessità, che legate ai trasporti, che di svago.

È stata fortemente voluta dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, e ha lo scopo dichiarato di “migliorare la qualità della vita delle giovani generazioni”. Inoltre, si pone anche finalità formative e promuove i processi di “transizione digitale ed ecologica”.

Si tratta di una carta virtuale, che si tiene direttamente sullo smartphone e che va mostrata negli acquisti in negozio, mentre per quelli online bisogna inserire il codice fornito al momento dell’attivazione.

È valida sugli acquisti online e su tutto il territorio nazionale, ma grazie all’appartenenza al circuito EYCA è valida anche in tutto il territorio dell’Unione Europea e dei paesi dello Spazio Economico Europeo che hanno aderito all’iniziativa.

EYCA è infatti un’associazione non governativa senza scopo di lucro fondata per supportare, coinvolgere e ispirare i giovani a livello sociale, culturale ed economico, ma a differenza della carta italiana che, come detto, coinvolge persone fino a 35 anni, l’EYCA si ferma a 31 anni. Questo vuol dire che chi ha tra i 32 e i 35 anni godrà “solo” degli sconti del circuito italiano.

La carta è personale e nominativa, quindi non può essere prestata a soggetti terzi.

Sconti su ricarica e wallbox domestiche

Gli sconti prevedono diversi ambiti, che troverete nel paragrafo immediatamente successivo. In questo ci focalizzeremo su quelli inerenti al settore automotive.

Dato che l’iniziativa è appena partita, al momento in cui scriviamo l’articolo (10 marzo 2022), solo Be Charge ha aderito al progetto, che però propone un interessante 15% di sconto per tutti gli under 35 possessori della carta, tramite coupon BEUNDER35 che può essere inserito nell’app ufficiale dell’operatore. Lo sconto non è quindi valido su app terze.

Anche Enel X ha aderito alla Carta Giovani, anche se per ora solo per quanto riguarda le wallbox domestiche, su cui applica il 10% di sconto. Non è chiaro se il coupon è cumulabile agli incentivi già presenti per l’installazione di colonnine per la casa.

Altri marchi aderenti sono Bird, il servizio di sharing di monopattini elettrici, e Free Now, che prevede 5€ di sconto per le corse in taxi, e 7 € per l’utilizzo di car sharing Share Now, monopattini Voi, Tier o Dott, Scooter sharing Cooltra e bike sharing Tier o Dott.

Gli altri sconti

Di seguito, tutti gli altri ambiti della Carta Giovani Nazionale:

⋅ Casa: sconti con Enel Energia, Monclick e Rinascente;

⋅ Cultura e tempo libero: tra gli altri, Feltrinelli Education (15%), Costa Crociere (10%);

⋅ Istruzione e formazione: Business School 24 SpA (25%), Feltrinelli Education;

⋅ Lavoro e tirocini: Anplan, partner che offre corsi di formazione e specialisti ITC spesso gratuiti;

⋅ Salute e benessere: Sconti sui servizi sanitari (esami), e su corsi di formazione in ambito sanitario;

⋅ Servizi bancari e finanziari: corsi per formazione di figure specialistiche e inserimento nel mondo del lavoro;

⋅ Sport: Decathlon, Bad Bike e palestre di circuiti come McFit;

⋅ Telefonia e Internet: Monclick Srl propone sconti del 20% su prodotti Samsung;

⋅ Viaggi e trasporti: sconti su biglietti Italo, Flixbus e Grimaldi Lines.

