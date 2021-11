Scattano le multe alle auto elettriche in sosta: gli errori da non fare

Le regole, le multe e le sanzioni relative alla sosta delle auto elettriche negli spazi riservati e negli spazi di ricarica come da Decreto del 2021.

Il Decreto Infrastrutture e Trasporti del 2021 ha messo ordine alla questione della sosta delle auto elettriche, per evitare gli abusi dei soliti “furbetti”.

In estrema sintesi vengono riconosciuti e distinti gli spazi di sosta riservati ai veicoli elettrici per fermata e sosta, rispetto a quelli destinati alla ricarica elettrica. Nel primo caso, la sosta è consentita ai soli veicoli elettrici. Per i trasgressori la multa è di 87 euro, oppure di 41 euro se l’infrazione viene commessa con un ciclomotore o un motoveicolo a due ruote.

Cosa succede negli spazi di ricarica delle auto elettriche

Negli spazi per la ricarica delle auto elettriche si potrà sostare solo se si ricarica. Questo ovviamente per evitare abusi di chi magari arriva di prima mattina, e lascia l’auto con il cavo attaccato per tutto il giorno. Fin’ora il rischio era relativo, e dipendeva unicamente da eventuali tariffe maggiorate in caso di sosta non necessaria, decise dal singolo operatore.

Da ora chi sosta con un veicolo elettrico non in carica, oppure prolunga la sosta per più di un’ora dal completamento della ricarica, viene punito come se avesse un veicolo non elettrico: la sanzione è di 87 euro.

E se uno lascia l’auto in ricarica di notte? Ebbene, dalle 23 alle 7 è invece consentito lasciare il proprio veicolo in ricarica. Ovviamente non vale nel caso di colonnine “di potenza elevata”, ovvero le fast charge come Ionity, come da classificazione classificate così dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del Dlgs 257/2016.

