Dartz Motorz FreZe Froggy: la microcar lettone che sfida Citroen Ami

È pronta al debutto la Dartz Motorz FreZe Froggy, una microcar elettrica prodotta da General Motors e Wuling in Cina e portata in Europa dalla società lettone Dartz Motorz, che aveva già portato la versione a tetto coperto con il nome di Nikrob EV.

Con una potenza di 27 CV e autonomia di 170 km, è pronta a competere con la Citroën Ami.

Le caratteristiche della Dartz Motorz FreZe Froggy

La Dartz Motorz FreZe Froggy è una versione rimodellata della Hongguang Mini EV Cabrio prodotta da Wuling, e anche in Europa dovrebbe avere un motore elettrico da 27 CV con velocità massima di 100 km/h, similmente alla Citroen Ami che ha una velocità massima di circa 70 km/h.

L’autonomia è di 170km, ma l’originale cinese si presenta abbastanza flessibile dato che può avere autonomie più alte. Per quanto riguarda i prezzi, nulla ancora è confermato ma sarà più costosa della versione coupé a partire da circa 13.000 €.

