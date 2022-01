Il prezzo del litio schizza alle stelle e le auto elettriche vanno in crisi

Il prezzo del litio per costruite le batterie delle auto elettriche salità da 35 dollari al kg ad oltre 50 dollari entro la fine del 2023.

Prezzi del lito alle stelle, auto elettriche in crisi. Cosa accade quando tutti vogliono la stessa cosa? Il prezzo sale. Non serve un esperto di economia per spiegare il meccanismo. Eppure a qualcuno, e parliamo dei brillanti geni dell’UE, la cosa deve essere un po’ sfuggita quando hanno deciso i grandi piani per abbattere la CO2 grazie alle auto elettriche. A proposito, se compriamo qualsiasi cosa prodotta in ogni punto del pianeta, questo è bene, se invece facciamo 20 km al giorno in automobile, questo è male. Prima o qualcuno ci spiegherà perché alle merci è permesso fare migliaia di chilometri, ed alle persone no…

Ebbene, la società di consulenza energetica Rystad Energy, che guarda caso è norvegese, si è accorta proprio della questione più spinosa che c’è: il prezzo del litio, con il quale sono costruite le batterie, si sta impennando. Si parla di passare dai 35 dollari al kg, che è già un record, ad oltre 50 dollari entro la fine del 2023.

Alla crescita della domanda, si somma non precisate difficoltà produttive e logistiche Cina e nell’America del Sud. In questo momento vengono fornite spiegazioni più o meno verosimili su problematiche legate alla pandemia di coronavirus e su tipologie contratti firmati in precedenza. Ma visto che a pensare male ci si azzecca sempre, se voi aveste del litio sotto il materasso, lo tirereste fuori ora o magari tra qualche mese, quando il suo valore sarà quasi raddoppiato?

E’ chiaro che chi ha il coltello della parte del manico non sono i cittadini europei, costretti controvoglia a passare all’elettrico, e neanche le case automobilistiche, che probabilmente avrebbero evitato investimenti miliardari per ritorni che attualmente risultano decisamente scarsi.

Chi ha in mano il litio ha in mano l’economia dei prossimi decenni. Se ne sono accorti tutti, tranne i soloni della UE che come sempre preferiscono proclami e mega piani, senza avere le armi adeguate.

