Drag race follie tra Citroen Ami, Birò, Scooterpac e Sinclair C5

Ed ecco un’altra “drag race” di quadricicli elettrici, dopo quella che aveva visto in pista una Citroën Ami sfidare la Mahindra e2o ed una Sinclair C5, che abbiamo pubblicato qui.

Facciamo un breve ricapitolo dei mezzi in sfida. Citroen Ami è un quadriciclo a due posti con batteria da 5,5 kWh con motore da 8 cv ed una autonomia massima di 75 km. Estrima Birò è un prodotto italiano con 2 motori elettrici Brushless 48V e potenza max di 3.3 kW. Sappiamo che il Sinclair C5 non è il più lento dei quattro, con una velocità massima di 24 chilometri all’ora. Il primato spetta alla Scooterpac Cabin Car, uno scooter per la mobilità che pesa solo 178 kg e ha una velocità massima da capogiro, pari a 13 km/h, quando è in condizioni normali.

Il canale YouTube “What Car?” ha portato in pista questi quattro autentici “razzi”. Vediamo quali sono i mezzi che, almeno per ora, non hanno raggiunto l’obiettivo di rivoluzionare l’industria automobilistica con le loro proposte uniche. Ed ora la domanda fatidica: chi dei quattro taglierà per ultimo il traguardo? Basta premere play per scoprirlo.

