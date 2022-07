Va sull’Everest con una NIO ET7 elettrica

Non è una cosa da tutti i giorni, eppure c’è chi è riuscito ad arrivare fino al Campo Base dell’Everest con la NIO ET7, un’auto elettrica che secondo il produttore può arrivare ad avere fino a 1.000 km di autonomia massima.

L’occasione è stata niente meno che una luna di miele, che ha visto i novelli moglie e marito arrivare fino al campo base dell’Everest. Pare che sia la prima volta che una berlina elettrica cinese arrivi direttamente sul posto.

Il viaggio tra forature e battery swap

Sappiamo che Xizhu è uno dei primi proprietari sia di NIO ET7 che arriverà in Europa quest’anno, sia di NIO ES6 citata in giudizio da Audi, ed ha condiviso la sua impresa in un post sull’App NIO.

L’unico problema avuto durante il viaggio? Solo una foratura. Dopo che un gommista lo ha aiutato a sostituire i pneumatici, non si è occupato bilanciatura e convergenza, ma il team di assistenza NIO di Lhasa lo ha aiutato a farlo regolare mentre riposava un hotel.

Si, avete capito bene: NIO ha un centro assistenza anche in Nepal, e non è finita. Perché a Lhasa c’è la millesima stazione di scambio batterie di NIO in Cina, inaugurata il 6 luglio scorso. Si tratta della prima di NIO a utilizzare il 100% di energia proveniente da impianti fotovoltaici o idroelettrici. Quindi, già che c’era, si è anche recato alla stazione di battery swapping, per avere una batteria carica.

Tutto bene quindi? Forse, perchè a questo punto non si capisce se Xizhu è stato il primo o meno ad arrivare all’Everest. Perché nello stesso momento anche un altro vlogger insieme ad suo amico hanno raggiunto il Campo Base a bordo di una Tesla. Si vede anche nella foto che Xizhu ha scattato nel parcheggio del Campo Base. Il mistero rimane: chi è arrivato per primo?

Ciò che è certo è che gli sposini e i due amici sono stati i primi ma non saranno gli ultimi, e già si può immaginare il traffico che questo tipo di turismo produrrà in loco. La sacralità dell’Everest sarà sicuramente messa a dura prova.

