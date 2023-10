Arlix Granturismo: l’ecosistema della mobilità sta attraversando una rivoluzione senza precedenti, spinta da innovazioni che combinano arte e tecnologia. Alla XIV Florence Biennale Arte + Design, il designer Giancarlo Gregorio ha presentato al mondo la sua hyper-bike Arlix Granturismo, un capolavoro su due ruote che fonde l’artigianalità italiana con l’innovazione tecnologica.

Questa visione di mobilità individuale rappresenta una svolta nel mondo delle e-bike. Il designer ha reinterpretato il concetto di mobilità portandolo a un nuovo livello di eleganza e funzionalità. In collaborazione con l’artista Alex Caminiti, Giancarlo Gregorio introduce, in occasione della Biennale, un innovativo sistema di personalizzazione degli “sportelli” della Granturismo (paratie laterali della carrozzeria), trasformandoli in “sportelli d’arte”: questi elementi portanti del design della hyper-bike Arlix possono infatti essere personalizzati artisticamente, trasformando ogni Granturismo in una vera e propria opera d’arte ambulante.

Le sagome degli sportelli decorati dall’artista ricordano le ali di una farfalla e possono essere montati sulle hyper-bike Arlix, creando ricercate e preziose personalizzazioni. Questo simbolismo mette in evidenza l’assonanza tra e-bike e farfalle: leggerezza del volo, bellezza cromatica, eleganza delle forme e silenziosità dei movimenti.

Il veicolo presentato alla Biennale è un’interpretazione unica al mondo di una e-bike da Granturismo. La prima creazione di Arlix rappresenta la perfetta fusione tra classe, eleganza e comfort, tutti elementi distintivi modellati nel solco della tradizione e della cultura che ha reso famoso nel mondo il “Made in Italy”. Un connubio di maestria artigianale e innovazione tecnologica dando vita a un’opera d’arte senza precedenti.

La hyper-bike Granturismo è un veicolo di alta gamma realizzato artigianalmente nell’atelier di Arlix a Messina, in Sicilia, in tiratura limitata. Pezzi unici creati per un mercato di nicchia, costruiti attorno a un telaio monoscocca in fibra di carbonio, le hyper-bike Arlix sono dotate di forcelle a parallelogramma in ergal, sistema di regolazione servo assistito della sella, cambio automatico continuo e dotazioni di sicurezza attiva e passiva di categoria superiore, alimentata da una batteria da 2.500 Watt.

