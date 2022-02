Extreme E riparte male: grave incidente per Christine Giampaoli Zonca

Extreme E 2022 riparte non privo di colpi di scena, con Christine GZ che ha distrutto la vettura e si è fratturata un piede

Il Desert X Prix che ha aperto la seconda edizione di Extreme E non ha fatto mancare colpi di scena, anche gravi: la pilota italiana naturalizzata spagnola Christine Giampaoli Zonca del team Veloce Racing si è fratturata il piede sinistro, dopo un incidente ad alta velocità che ha letteralmente distrutto la sua vettura.

Il sinistro è avvenuto nel primo round di qualifiche dell’evento.

I colpi di scena di Extreme E

La seconda edizione del campionato di fuoristrada elettrici è cominciata gli scorsi 19-20 febbraio 2022 in Arabia Saudita, teatro del Desert X Prix. Parte bene per i campioni in carica del team RXR di Nico Rosberg, che hanno dimostrato ancora una volta abilità straordinarie nelle qualifiche, ma non sono stati i migliori.

Veloce Racing era in fatti in lizza per essere la squadra più veloce della sessione, finché Christine GZ non si è schiantata. L’incidente è avvenuto proprio verso la fine del giro di qualifica, nel quale la pilota italo-spagnola stava andando a tutta velocità lungo una discesa. Mentre arrivava a un angolo per prepararsi alla salita finale, il suo Odyssey 21 (così si chiamano i fuoristrada elettrici) è scivolato in un violento rollio.

Le ruote del lato sinistro si sono sollevate da terra, e la vettura si è subito capovolta facendo letteralmente delle capriole in aria. Mentre cadeva, poi, la carrozzeria si è staccata e infine il mezzo si è fermato completamente capovolto, segnando la fine della sessione per Christine GZ e il team Veloce Racing.

Le conseguenze

Christine GZ è stata assistita al centro medico locale, ed è poi stata ricoverata in ospedale. In seguito, tramite un comunicato stampa, Veloce Racing ha confermato la frattura al piede sinistro, escludendo la pilota dalle gare finali nella giornata di domenica 20 febbraio.

Al suo posto, gareggia la pilota di riserva, la norvegese e giovanissima Hedda Hosås che ha debuttato nel motocross e si è poi affermata come pilota rally.

—–

