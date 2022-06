Svelate le prime immagini della Polestar 5

Sono state svelate le prime immagini brevettate della futura berlina elettrica Polestar 5 prevista per il 2024 o 2025 e basata sulla Precept Concept

Sono apparse le prime immagini di quella che sarà la definitiva Polestar 5, che come anticipato qualche mese fa è la versione di serie della splendida Precept Concept presentata nel 2020.

La Polestar 5 sarà una berlina elettrica del marchio di lusso sportivo svedese, che uscirà nel 2025 dopo il SUV Polestar 3 in arrivo a fine 2022 insieme alla nuova Volvo XC90, e il SUV Coupé Polestar 4. Non sappiamo ancora molto sui motori e le prestazioni.

Tutto quello che sappiamo sulla Polestar 5

La Polestar 5 sarà come detto basata sull’estetica della Precept Concept, e grazie alle immagini pubblicate in rete dopo il rilascio dell’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, abbiamo finalmente un’idea di come potrebbe essere.

Il brevetto stilistico depositato da Polestar Performance AB non ha in realtà nessun nome di modello incluso, ma appare evidente che si tratti della berlina elettrica svedese, che con il prototipo condivide la linea fastback, fari a martello di Thor di nuova concezione e il lungo LED posteriore che percorre la larghezza della vettura.

Sappiamo inoltre che sarà costruita su una piattaforma in alluminio fatta su misura, e che ci sarà un modello con trazione integrale di serie garantita da due motori elettrici su ogni asse. La batteria avrà capacità superiore a 100 kWh, per circa 500 km di autonomia.

Ulteriori novità dovrebbero essere presentate nei prossimi mesi, visto che la berlina elettrica sarà svelata per la prima volta, con ogni probabilità, a inizio del 2023.

