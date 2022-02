Regione Lombardia: due nuovi contributi 2022 ad enti pubblici per le colonnine di ricarica elettrica per il pubblico e privato.

Regione Lombardia ha disposto due bandi riservati ad enti pubblici per la realizzazione di colonnine di ricarica elettrica. Il primo bando (Linea A) riguarda punti di ricarica destinati in via esclusiva alle flotte di veicoli elettrici dei soggetti pubblici beneficiari. Il secondo bando (Linea B) riguarda i punti di ricarica in aree accessibili al pubblico per la ricarica di veicoli elettrici.

Le risorse della linea A del bando ammontano a € 2.000.000 per il 2022. Le risorse della linea B del bando ammontano a € 10.100.000 e sono sempre riferite al 2022.

Bandi colonnine di ricarica elettrica: il contributo

La Lombardia supporta la mobilità sostenibile attraverso un contributo a fondo perduto per la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (incluse le unità nautiche da diporto in ambito lacuale e fluviale) incentivando così l’utilizzo di veicoli a nulle o basse emissioni allo scarico per ridurre le emissioni di gas climalteranti e degli inquinanti locali quali PM10 ed NOx. L’agevolazione consiste in un contributo a copertura anche del 100% delle spese ammissibili fino a un massimo di 200.000€.

Bandi colonnine di ricarica elettrica: chi può partecipare

Possono partecipare ad entrambi i bandi tutti gli enti pubblici: Province, Comuni e Unioni di Comuni, Città metropolitana, Comunità Montane, Camere di Commercio, Università pubbliche, Agenzie di Tutela della Salute (ATS), Enti parco, Autorità Portuali, Ospedali, Consorzi di enti locali e Teatri.

Bandi colonnine di ricarica elettrica: come partecipare

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente dalle ore 10:00 del 15/02/2022 fino alle ore 12:00 del 29/03/2022 a questi link: bando Linea A oppure bando Linea B.

