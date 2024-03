A Falconara Marittima, in provincia di Ancona, è stata introdotta una novità decisamente interessante nel campo della mobilità elettrica: una pensilina per la ricarica elettrica, alimentata interamente dall’energia solare. Questa soluzione innovativa è stata realizzata grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e aziende locali, tra cui ML Green Srl e Sistema X, che hanno unito le forze per offrire un servizio gratuito e sostenibile ai cittadini.

La pensilina, situata nel parcheggio pubblico della scuola Aldo Moro, si distingue per la sua autonomia energetica dato che non necessita di alcun contatore né di collegamento alla rete elettrica nazionale. Si tratta di una struttura ad isola autoportante, facilmente amovibile, che sfrutta esclusivamente l’energia solare grazie ai pannelli fotovoltaici che ne costituiscono la copertura ombreggiante.

Questa iniziativa sperimentale, che è già operativa e sarà in funzione per un periodo di prova di tre mesi, mira a incentivare l’uso di veicoli elettrici offrendo due postazioni di ricarica contemporanea. La tecnologia impiegata, brevettata da ML Green Srl e commercializzata in esclusiva da Sistema X, promette prestazioni notevoli: nella versione base, la pensilina è in grado di ricaricare almeno 4,6 kilowatt in due ore, fornendo un’autonomia di almeno 25 km, mentre i modelli più avanzati godranno di velocità di ricarica quasi doppie.

Chiaramente si tratta del tipico “rabbocco”, che può essere comunque utile. Questa soluzione offre ai cittadini la comodità di poter lasciare il proprio veicolo in ricarica mentre si dedicano ad altre attività, come fare la spesa al centro commerciale o godersi una giornata in spiaggia, per poi ritrovare l’auto ricaricata, senza alcun costo.

Questa iniziativa potrebbe servire da modello per altre amministrazioni comunali interessate a sviluppare progetti simili, sottolineando l’impegno della comunità locale nel sostenere le energie rinnovabili e nel contribuire attivamente alla transizione energetica.

Fonte: SistemaX

Copyright Image: Sinergon LTD