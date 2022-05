MG CyberE: con lei SAIC vuole sfidare Volkswagen ID.3

MG CyberE è una berlina elettrica che arriverà in Europa entro fine 2022 per sfidare VW ID.3 e Tesla con guida autonoma di livello 3

SAIC Motors ha dato il via alla produzione della MG CyberE, nota anche come EH32, nello stabilimento di Ningde tra Shanghai e Shenzen. Si tratta di una berlina elettrica che va ad arricchire la gamma del rinato marchio britannico, e che arriverà anche in Europa come previsto fin dall’inizio nel progetto.

La berlina punta quindi a sfidare nel Vecchio Continente vetture come la Volkswagen ID.3 e la Tesla Model 3, puntando come al solito su un alto rapporto qualità prezzo, tecnologia e materiali rifiniti. È infatti una delle prime vetture non Tesla ad arrivare in Europa con guida autonoma di livello 3.

MG CyberE: potente e con guida autonoma di livello 3

La MG CyberE sorge sulla nuova piattaforma dedicata alle auto elettriche sviluppata congiuntamente da MG e SAIC Motor, in grado di supportare guida autonoma di livello 3 e connettività 5G, e al pari di altri marchi, tra cui la stessa Volkswagen, inaugura una nuova famiglia di vetture a batteria accomunate dallo stesso nome o prefisso. Sulla stessa piattaforma modulare nasceranno infatti la sportiva Cyberster, da molti attesa e i SUV CyberS e CyberX.

Lato propulsore, le configurazioni potrebbero riprendere quelle viste sulla nuova MG Marvel R: due motori da 288 CV, o tre da 284 CV. Dell’estetica ancora si sa poco, anche se riprende le linee appuntite della MarvelR, anche se leggermente meno ricercate, e promette tanto spazio a bordo. Dai render, sembra essere un abitacolo molto luminoso, mentre negli interni come ormai MG ci ha abituati si uniscono tecnologia fluida e affidabile a materiali di pregio.

Produzione da brividi

La MG CyberE arriverà con ogni probabilità entro la fine del 2022, grazie ai tratti distintivi dello stabilimento di Ningde con smart supply chain e big data intelligence che permettono di raggiungere le 300.000 ogni anno, circa un’auto nuova al minuto. Qui infatti SAIC produce anche il SUV plug-in hybrid MG eHS, il modello con cui MG è rinata e che da Ningde arriva in Europa, Oceania, Medio Oriente e Sud America, ed è la più grande base di esportazione di veicoli elettrici in Cina con l’obiettivo di inviare 120.000 unità nella sola Europa nel 2022.

Così il più grande produttore cinese punta a togliere fette di mercato alla Volkswagen ID.3, puntando su velocità di produzione migliore, una tecnologia più avanzata e prezzi competitivi. Senza dimenticare che, essendo cinese, MG/SAIC non soffre della carenza di semiconduttori.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!