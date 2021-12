I costi di ricarica delle auto elettriche possono variare molto a seconda del gestore, della batteria dell'auto e della potenza di ricarica.

Quanto costa ricaricare una macchina elettrica è la domanda che si fanno tutti quando pensano all’auto elettrica. L’incremento della mobilità elettrica infatti, fa sì che sempre più persone si stiano approcciando al piuttosto complesso mondo della ricarica. Tanti gestori, spesso va detto incompatibili tra di loro, che “obbligano” a sottoscrivere ogni volta un contratto nuovo, a scaricare un’app e, ovviamente, presentano costi di ricarica diversa.

A questo si aggiungono anche le diverse potenze di ricarica, che aumentano o diminuiscono il prezzo. Quel che è certo, è che tutti hanno tariffe in “€/kWh“, esattamente come la benzina e il diesel sono in €/litro. Cerchiamo di saperne di più.

Quanto costa ricaricare una macchina elettrica in base alla batteria e dalla potenza

Iniziamo subito col dire che per calcolare quanto costa ricaricare una macchina elettrica dobbiamo sapere il tupo di vettura elettrica o ibrida plug-in che si possiede. Si badi bene che è un discorso che vale anche per le auto endotermiche, che hanno serbatoi più o meno capienti, i quali possono essere, di conseguenza, più o meno costosi da riempire. Ma su queste vetture ci sono diversi standard basici, che coprono più la tipologia di auto in sé, che il modello.

Sulle elettriche il discorso è diverso: ci sono BEV come la Dacia Spring, con pacco batteria da 27,4 kWh; soluzioni intermedie come la Fiat 500e, che, a parte la base di gamma, ha batteria da 42 kWh; e poi vetture con batterie importanti, come la Hyundai Ioniq 5 o Kia EV6 che arrivano a 72,5 kWh, o ancora la BMW iX che supera i 100 kWh. È evidente, quindi, che ricaricare una Dacia Spring non comporta costi particolarmente alti, mentre ricaricare auto elettriche ad alta autonomia rende più sottili, a volte nulle, le differenze con un pieno di benzina.

Tipi diversi di colonnina, costi diversi di ricarica

L’altro fattore da non dimenticare per calcolare quanto costa ricaricare una macchina elettrica è la tipologia e quindi la potenza della colonnina. Ricaricare a una Wallbox domestica, o a un impianto, ovviamente presenta i costi più bassi, visto che si sta tra i 3 e i 7 kW di potenza. Seguono le cosiddette colonnine “Quick” (a Corrente Alternata AC), da 11 o 22 kW (in Italia sono il 95% delle infrastrutture), con costi ancora relativamente bassi. E poi ci sono le Fast e Ultra-Fast (A Corrente Continua DC), con potenze da 45 fino a oltre 300 kW che, invece, hanno costi importanti.

I costi di ricarica dei diversi operatori

Dalla Kia eSoul, la prima auto elettrica che ho guidato in modo continuativo e approfondito, ho avuto modo di entrare in questo variegato “marasma” di operatori differenti. E soprattutto da quando ho comprato la mia Fiat 500e li uso settimanalmente, in modo continuativo.

Nella tabella qui sotto trovate le tariffe di quelli che sono i gestori più diffusi, e che io uso più spesso. Ma visti i miei non rari spostamenti, nei prossimi mesi se ne aggiungeranno altri per calcolare bene quanto costa ricaricare una macchina elettrica.

Operatore €/kWh (AC) €/kWh (DC) Tariffe disponibili Enel X 0,40 €/kWh 0,50 €/kWh

(<50 kW);

0,79 €/kWh (>50kW) Pay Per Use Premium (25 €/Anno);

Flat Small (25 €/Mese x 70 kWh inclusi);

Flat Large (45 €/Mese x 145 kWh inclusi); Be Charge 0,45 €/kWh 0,50 €/kWh Be Light50 (20 €/mese x 50 kWh inclusi);

Be Regular100 (38 €/mese x 100 kWh inclusi);

Be Large250 (90 €/mese x 250 kWh inclusi);

Be Electric500 (175 €/mese x 500 kWh inclusi) Ionity 0,79 €/kWh 0,79 €/kWh Ionity Passport (17,99 €/mese x 0,35€ /kWh) A2A E-Moving 0,37 €/kWh 0,47 €/kWh E-Moving Flat (30€/mese x Ricariche illimitate) Enercoop 0,29 €/kWh 0,39 €/kWh /

Quanto costa il pieno di ricarica di un’auto elettrica?

Per capire il costi di ricarica per un “pieno”, riprendiamo i tre esempi di prima, Dacia Spring, Fiat 500e e Hyundai Ioniq 5, e poniamo di dover passare dallo 0 al 100%:

Sulla Spring, una ricarica completa in AC da Enel X costa € 10,96, mentre in DC a 50 kW costa € 13,70. Alle colonnine Ionity, le più costose, si arriva a € 21,64.

Sulla 500e, seguendo gli stessi esempi la ricarica costa rispettivamente € 16,80, € 21,00 e € 33,18.

Sulla Ioniq 5, sempre tenendo conto degli stessi esempi, i prezzi sono di € 29,00, € 36,25 e € 57,27.

