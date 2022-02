Anche Soros investe in Rivian Automotive, ma al momento è un fiasco

Soros Fund Management ha comprato azioni Rivian Automotive per 2 miliardi di dollari ma ora valgono solo 1,17 miliardi di dollari con un -41%.

Soros Fund Management, il fondo d’investimento del miliardario George Soros, ha acquistato quasi 20 milioni di azioni nella start-up di auto elettriche Rivian Automotive nel quarto trimestre del 2021.

Al momento però non è stato un grande affare. Le 19.835.761 azioni, che allora valevano circa due miliardi di dollari, ovvero circa 1,77 miliardi di euro, ora valgono solo 1,17 miliardi di dollari, circa 1,03 miliardi di euro, dopo il crollo prolungato del prezzo delle azioni di Rivian.

Nel novembre 2021, si era saputo che Amazon aveva aumentato la sua partecipazione in Rivian a circa il 20 per cento. Il 16 novembre 2021, il prezzo delle azioni Rivian ha raggiunto un picco di 179,46 dollari. Da allora, il prezzo delle azioni è sceso del 67%.

Le ragioni del calo del prezzo delle azioni includono l’annuncio che Rivian ha mancato gli obiettivi di produzione per il 2021. Secondo altri rapporti, le linee di produzione sono state anche fermate all’inizio di gennaio per apportare miglioramenti alla produzione. Rivian produceva una media di circa 50 unità di R1T a settimana ed ha chiuso il 2021 con 1.015 veicoli prodotti e 920 consegnati.

L’impianto di Rivian a Normal dovrebbe essere in grado di produrre 150.000 auto elettriche all’anno entro il 2023, ovvero circa 3.000 veicoli a settimana. Dopo di che, la capacità deve essere aumentata a 200.000 veicoli all’anno. Al ritmo di produzione attuale, quindi 200 R1T a settimana, per consegnare i 71.000 veicoli preordinati a 200 veicoli a settimana ci vorrebbero poco meno di sette anni.

A dicembre, Rivian aveva annunciato la costruzione di un secondo impianto di veicoli elettrici in Georgia, che entrerà in funzione nel 2024 e dovrebbe essere in grado di produrre fino a 400.000 veicoli elettrici all’anno una volta completato.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.