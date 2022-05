ALD Flex è il noleggio di auto elettriche che ti paga la ricarica

ALD Flex è una formula di noleggio a km illimitati, senza anticipo e senza penali che ti paga la ricarica mentre provi l'auto elettrica

ALD Flex è la nuova soluzione di noleggio dedicata alle auto ibride ed elettriche caratterizzata da tanta flessibilità e tariffe di € 30 al giorno per veicoli di medie dimensioni come Nissan Qashqai e Fiat 500 X.

Il servizio, pensato per esigenze limitate nel tempo, dà modo di scegliere tra tutti i segmenti, e di noleggiare auto elettrificate velocemente, senza investimenti iniziali e senza penali, includendo un voucher di 150 kWh per circa 1.000 km di ricarica sulla rete Enel X Way.

ALD Flex per provare le auto elettrificate

ALD Flex è una delle più recenti formule di noleggio della società francese sempre più orientata a formule flessibili e senza vincoli, vicinissime alla formula di abbonamento alla Netflix proposta da Lynk & Co, di cui ALD è partner ufficiale.

ALD Flex nasce anche per permettere a coloro che sono interessati, ma scettici, di provare le auto ibride plug-in e full electric, capirne il funzionamento e la ricarica; una soluzione che al contempo permetta di gestire facilmente gli spostamenti, anche e soprattutto per chi ha bisogno di noleggiare un’auto per poco tempo. La nuova proposta ha chilometraggio illimitato, zero anticipo, nessuna penale dopo un mese, copertura assicurativa completa e consegna e restituzione nel centro ALD più vicino, non per forza quello dove l’auto è stata ritirata.

Tra gli altri servizi, inoltre, sono incluse la manutenzione ordinaria e straordinaria, il soccorso stradale, assistenza dedicata e possibilità di utilizzo per più conducenti.

