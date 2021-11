Le migliori Auto Plug-in Hybrid di Novembre 2021

1 di 16: Auto Plug-in Hybrid

Vengono chiamate “ibride alla spina”, per differenziarle dalle full hybrid e per sottolineare il fatto che, proprio come le vetture elettriche, per ricaricarsi devono essere collegate a un cavo di corrente, sia a casa che alle colonnine. Anche per questo, le auto plug-in hybrid sono quanto di più vicino al full electric ci sia sul mercato: tra le vetture a motorizzazione ibrida, infatti, sono quelle che montano il motore elettrico più potente e le batterie più capienti, consentendo quindi di percorrere distanze abbastanza prolungate senza sfruttare il motore termico.

La vicinanza con l’elettrico, come detto maggiore rispetto alle Full Hybrid e soprattutto alle Mild Hybrid, si vede anche dai prezzi che sono un po’ più elevati: vediamo quindi insieme quali sono le migliori proposte che riteniamo imbattibili nel rapporto qualità e prezzo.

Nelle prossime pagine, la scheda per ognuna delle auto plug-in hybrid scelte, con le caratteristiche principali ed i prezzi di listino.

Auto ibride plug-in Febbraio 2021: