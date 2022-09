Geely Boyue L è la “cugina” cinese della Volvo XC40 che sembra una Cadillac

Geely Boyue L è l’ultimo SUV compatto lanciato dal colosso cinese, previsto per il mercato locale alla fine del 2022. È sviluppato sulla piattaforma Compact Modular Architecture (CMA), la stessa su cui nascono Volvo XC40, Volvo C40 Recharge, Lynk & Co 01 e Lynk & Co 03. A differenza delle svedesi, però, viene prodotto a Ningbo City, nello stabilimento Geely di Chunziao.

Si distingue per un design moderno che soprattutto all’anteriore sembra essersi ispirato alle ultime Cadillac.

Il design massiccio di Geely Boyue L

Geely Boyue L rientra nei SUV compatti, con 4,6 metri di lunghezza, 1,9 di larghezza, 1,7 di altezza e 2,7 di passo. Il design anteriore ricorda un po’ le Cadillac, a causa soprattutto della forma della Calandra particolarmente massiccia e il design dei fari a L rovesciata infossata nel paraurti. Qui, però, i gruppi ottici sono connessi al centro e composti da 182 LED. Anche lo stesso logo Geely, sempre un LED, ricorda quello di Cadillac. Dietro, il design dei fari sembra vicino a quello delle coreane Kia Niro e Hyundai Bayon, ma inedita è la piega laterale che percorre le portiere fino al montante D.

È una delle poche auto cinesi che ha maniglie tradizionali e non a filo carrozzeria per le portiere. Tra l’altro, le maniglie godono di un rivestimento antibatterico con tasso di sterilizzazione del 99,99 %.

Gli interni sembrano di qualità e sono al solito molto tecnologici. Al centro un display touch verticale da 13,2 pollici abbinato a un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici.

Nuovo il volante squadrato a quattro razze, anch’esso pensato per inibire la crescita dei batteri. Nuovo anche il Geely Galaxy OS Air con aggiornamenti OTA, spinto da un chip Qualcomm 8155 responsabile anche degli ADAS di secondo livello. Geely Boyue L ha anche sedili climatizzati.

Geely Boyue L è disponibile in quattro configurazioni di motore: un 2.0 turbo benzina da 218 CV e 325 N/m di coppia, un 1.5 turbo benzina da 181 CV e 290 N/m di coppia, un 1.5 Turbo ibrido e un 1.5 Turbo plug-in hybrid. I primi due sono abbinati a un cambio DCT a 7 rapporti, mentre gli ibridi alla DHT a 3 velocità tipica di Geely.

